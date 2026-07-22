Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd (visstidsanställning)
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2026-07-22
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Vill du vara med och skapa positiv förändring i människors liv? Som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd arbetar du med att stötta människor mot egen försörjning och ökad självständighet. Hos oss blir du en del av en arbetsgrupp med lång erfarenhet av socialt arbete och ett nära ledarskap som ger stöd i det dagliga arbetet. Vi erbjuder en arbetsplats där samarbete, trivsel och professionalitet är viktiga delar av verksamheten.
Med anledning av införandet av aktivitetskravet inom ekonomiskt bistånd utökar vi nu verksamheten och söker en socialsekreterare till Försörjningsstöd. Tjänsten är särskild visstidsanställning från juni 2026 till och med juni 2027, med eventuell möjlighet till förlängning.
Välkommen till oss
Område Arbete och försörjning är en del av Individ- och familjeomsorgen och består av cirka 60 engagerade medarbetare fördelade på fem enheter:
Mottagningsenheten
Två försörjningsstödsenheter, Försörjningsstödsenhet 1 och 2
Enheten för stöd och utveckling
Enheten för boendefrågor och beredskap
Vi sitter i lokaler i Slakthusområdet nära Globen med bra kommunikationer.
Din roll
Som socialsekreterare arbetar du både med myndighetsutövning och socialt förändringsarbete. Du utreder och handlägger ansökningar om ekonomiskt bistånd, men framförallt motiverar och vägleder du brukare mot en långsiktig lösning, det vill säga vägen till egen försörjning. Du kartlägger behov, matchar med insatser och samverkar med interna och externa aktörer för att skapa hållbara resultat.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har (krav):
socionomexamen eller annan relevant utbildning som bedöms likvärdig
aktuell erfarenhet av att arbeta med ekonomiskt bistånd
Det är meriterande att du har:
MI-utbildning
erfarenhet av att arbeta med ekonomiskt bistånd i Stockholms stad
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.
För att trivas tror vi att du:
är en empatisk person
har en god nivå av självständighet i ditt arbete
har en god kommunikationsförmåga och ett intresse att hjälpa människor
kan samtala och lyssna in människors behov
är bra på att samverka och fatta beslut som ibland är svåra.
Din ansökan
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Registerutdrag kan komma att krävas in i samband med rekryteringen.
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Slakthusplan 8A (visa karta
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112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförv, Individ & familj Jobbnummer
10008735