Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd, vikariat
Filipstads kommun / Socialsekreterarjobb / Filipstad Visa alla socialsekreterarjobb i Filipstad
2026-07-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Filipstads kommun i Filipstad Publiceringsdatum2026-07-06Beskrivning
Vill du, precis som vi, vara med och stötta och motivera människor mot egen försörjning? Då kan det vara dig vi söker som socialsekreterare inom Individ- och familjeomsorgen.
Hos oss blir du en del av en sammansvetsad och professionell arbetsgrupp med stort engagemang för sitt uppdrag. Vi värdesätter samarbete, driv och viljan att göra skillnad.
Känner du igen dig? Välkommen med din ansökan!Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare hos oss kommer du att utreda och besluta om rätten till ekonomiskt stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Uppdraget är att stödja och motivera försörjningssmottagare att nå egen försörjning. En del i uppdraget är att fatta beslut om och följa upp kompetenshöjande åtgärder, då verksamheten, tillsammans med kommunens arbetsmarknadsenhet, har i uppdrag att se till att individer som uppbär ekonomiskt stöd har en heltidsaktivitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller innehar annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget. Det är meriterande om du har erfarenhet av utredningsarbete och myndighetsutövning, gärna inom handläggning av ekonomiskt bistånd. Det är positivt om du har erfarenhet av något journalföringssystem, exempelvis Lifecare.
Du har god vana av att dokumentera och har förmåga att föra motiverande och lösningsfokuserade samtal. För att trivas hos oss behöver du uppskatta samverkan och ha en god samarbetsförmåga. Du är trygg i att hantera komplexa situationer och har ett professionellt förhållningssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Vikariat till och med 2027-12-31 med början enl överenskommelse.
Krav på B-körkort
I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på www.filipstad.se/friskvard
Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på movetofilipstad.se. Vi har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Filipstads Kommun
(org.nr 212000-1876), http://www.filipstad.se/ledigajobb
Hantverksgatan 22 (visa karta
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682 31 FILIPSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen , Individ och familjeomsorg, IFO Vuxen Kontakt
Jenny Jansson jenny.jansson77@filipstad.se Jobbnummer
9993084