Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd, planeringsenheten
Huddinge kommun, Planeringsenheten ek bistånd / Socialsekreterarjobb / Huddinge Visa alla socialsekreterarjobb i Huddinge
2026-03-11
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd, mottagande av nyanlända och kvotflyktingar samt gymnasieskola, vuxenutbildning och feriepraktik.
Om arbetetVi söker två socialsekreterare till vår enhet som arbetar med personer som behöver stöttning i att komma ut i självförsörjning. De främsta arbetsuppgifterna är att träffa klienten på besök, samverka med andra verksamheter för att göra planeringar mot självförsörjning samt utreda rätten till ekonomiskt bistånd. Rollen ställer krav på en god utredningsförmåga och ett öga för detaljer samtidigt som du behöver arbeta med klienter, samverkanspartners och ha en god kommunikativ förmåga.
Att vara med och skapa fungerande arbetsprocesser och metoder inom enheten är en viktig del i utvecklingen av arbetet och du förväntas bidra till detta utöver arbetet med klienter. Detta sker exempelvis genom dialog med gruppledare och på Arbetsplatsträffar.
Till stöd i arbetet finns det exempelvis AI-processer som gör vissa administrativa arbetsuppgifter som kontroller eller utbetalningar, vi har extern handledning, samt exempelvis ärendedragning och genomgångar av ärenden med gruppledare.För dig som är ny inom yrket eller ny i Huddinge kommun är vårt ansvar som arbetsgivare är att ge rätt verktyg för en bra ingång i arbetet med myndighetsutövning. För att uppnå detta har vi en socialsekreterare som är specialiserad på introduktion av nyanställda socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. För att ha en verksamhet av god kvalitet behöver medarbetare ständigt kompetensutvecklas - både i teori och i praktik. Vi arbetar ständigt med relevant kompetensutveckling.
Om dig
Rollen som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd är ett kvalificerat utrednings-och förändringsarbete, därför söker vi nu socionomer. Arbetet ställer krav på att du är strukturerad och målinriktad för att nå ett kvalitativt resultat tillsammans med brukaren. Du kommer att möta människor i olika situationer och med olika förutsättningar vilket gör att du behöver vara flexibel och ha god kommunikativ förmåga. För oss är det viktigt att du är en person som är lyhörd, flexibel, ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i team. Samtidigt behöver du vara nyfiken och ha god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet. Om du är socionom och har de egenskaper arbetet kräver så är detta ett jobb för dig. Det är meriterande om du har genomfört din VFU samt trainee via Huddinge trainee.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktperson
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Linda Svensson Enhetschef: llinda.svensson2@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
