Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd och arbete
2026-01-12
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Vill du vara med och göra skillnad i människors liv är du Välkommen att vara en del av vårt enhet där teamkänsla, kompetens och engagemang står i fokus.
Vi söker vi dig som vill jobba som socialsekreterare på område ekonomiskt bistånd och arbete till vår utredningsenhet.
Område Ekonomiskt bistånd och arbete ansvarar för att utreda rätten till ekonomiskt bistånd för de två stadsdelarna Norra Innerstaden och Kungsholmen. Vi är belägna i nya fräscha lokaler i Garnisonen på Östermalm. Vi är ett 40-tal medarbetare som tillsammans erbjuder medborgarna en god tillgänglighet och är serviceinriktade med klienten i fokus.
Ekonomiskt bistånd och arbete leds av en områdeschef och två enhetschefer. Vi består av två enheter, en mottagningsenhet och en Utredningsenhet. Mottagningsenheten är första kontakten in till ekonomiskt bistånd och arbete och tar emot alla nybesök. Utredningsenheten består av socialsekreterare och bidragshandläggare som arbetar med uppföljning och planering för att stödja klienten mot egen försörjning. Bidragshandläggare genom att stödja i det administrativa arbetet möjliggör så att du som socialsekreterare kan fokusera på det sociala arbetet.
Vi erbjuder
Som nyanställd hos oss erbjuds du en gedigen individuell introduktion tillsammans med våra egna introduktörer. Hos oss är det viktigt med kompetensutveckling och verksamhetsutveckling, därför erbjuder vi utbildningar inom MI, FREDA -kort frågor, stadens bedömningsinstrument Initial bedömning, FIA (Förutsättningar inför Arbete), grundutbildning i ekonomiskt bistånd och neuropsykiatriska sjukdomar samt andra fortbildande utbildningar. Som socialsekreterare erbjuds du också extern handledning månadsvis.
Vi är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetares välmående och månar om möjlighet till ett flexibelt arbetssätt för att kunna kombinera yrkes- och privatliv. Vi erbjuder semesterväxling och ett friskvårdbidrag. Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare och våra förmåner.
Din roll
Hos oss arbetar du med socialt förändrings- och motivationsarbete för personer som, av olika anledningar, står utan egen försörjning. Som socialsekreterare ansvarar för att utreda, bedöma och fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd i enlighet med gällande lagstiftning.
I din roll kommer du att möta, stötta och motivera klienter på vägen mot egen försörjning. Du följer upp insatser och arbetar lösningsfokuserat tillsammans med klienten. Du bidrar till en evidensbaserad praktik där teori, erfarenhet och klientens perspektiv väger lika tungt.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
Gedigen kunskap om aktuell lagstiftning
En god förmåga att formulera dig i tal och skrift, då en viktig del av arbetet består av dokumentation och kommunikation.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd.
Du är strukturerad och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är flexibel i ditt arbete och agerar professionellt. Du relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Du trivs med att arbeta i ett team och är intresserad av att delta i att utveckla gruppens kompetens och arbetsgemenskap. Du har en helhetssyn i ditt uppdrag och tar hänsyn till det större perspektivet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
