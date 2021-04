Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd i Upplands Väsby kommu - Upplands Väsby kommun - Administratörsjobb i Upplands Väsby

Prenumerera på nya jobb hos Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun / Administratörsjobb / Upplands Väsby2021-04-14Tycker du om att arbeta med människor och vill du hjälpa medborgare till att leva ett självständigt liv? Hos oss ligger fokus på det sociala arbetet inom ekonomiskt bistånd, boendefrågor och relationsvåld.Dagarna är omväxlande och inte alltid som man planerat, men inte på grund av arbetsbelastning utan för att vi gör våra dagar händelserika. Vi har påbörjat arbetet med att öka omsättningen av sociala bostäder och utökar enheten för att effektivisera detta.Vi erbjuder dig- Ett meningsfullt och utvecklande arbete- Stora möjligheter att påverka ditt arbete- Nära och coachande ledarskap- Nätverksutbildning med systemteoretisk inriktning- Lediga klämdagar, arbetsvecka om 38,75 h, halvdag före röd dag- Varierade och flexibla karriärvägar. Vi uppmuntrar och tar tillvara Din vilja att breddaOm oss och tjänstenEnheten för ekonomiskt bistånd är en av sex enheter inom individ- och familjeomsorgen, tillhörande Social- och omsorgskontoret. På enheten arbetar vi med utrednings- och förändringsarbete. Vi har det meningsfulla uppdraget att stötta människor till ett självständigt liv och ett hållbart boende. Vi arbetar med ekonomiskt bistånd, boendefrågor, dödsbohandläggning och relationsvåld. Här arbetar 8 socialsekreterare, 3 flyktingsekreterare, 1 administrativ assistent, 2 boendekonsulenter, 1 boendevägledare, 2 relationsvåldsutredare, 1 samtalsstödjare, 2 biträdande enhetschefer och 1 enhetschef. Vi skall nu utöka arbetsgruppen med ytterligare 1 medarbetare som skall arbeta med sociala bostäder och kommunala andrahandskontrakt.Du kommer att arbeta aktivt med att stötta den enskilde till att komma vidare i sin bostadskarriär till ett eget hållbart boende. Du hjälper och stöttar den enskilde med att denne följer sin handlingsplan som upprättas i samband med att denne erhåller ett bostadssocialt kontrakt. Detta innebär att du kommer att jobba med personer med olika typer av social problematik såsom psykisk ohälsa eller pågående eller tidigare missbruk. Utöver detta kommer du även att arbeta med nya Väsbybor som anvisats till Upplands Väsby. Utöver arbete med samtliga sociala kontrakt är det särskilt fokus på bostad först, d.v.s. personer som har socialt kontrakt utan andra krav än att följa hyreslagen.Är du den vi söker?Vi söker dig som har socionomexamen och tidigare erfarenhet av arbete som socionom. Vidare har du goda kunskaper inom arbetsmarknad, socialrätt och socialförsäkringssystemet.För att kunna utföra arbetet på bästa sätt krävs även att du har god samarbetsförmåga, är noggrann och uppskattar en arbetsmiljö med tidvis högt tempo. Vidare har du invånaren i fokus, vilket innebär att kunna vara flexibel och hålla en hög servicenivå.Du uppskattar att arbeta i en organisation under utveckling i och med modern teknik och ser möjligheter i förändringar.Varmt välkommen med din ansökan!Vi på social- och omsorgskontoret i Upplands Väsby arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.Som anställd i Upplands Väsby kommunHär finner du en arbetsgivare med målsättningen att det ska vara lätt för dig att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan ditt arbetsliv och din fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner. Mer information finner du på www.upplandsvasby.se/karriar Upplands Väsby kommunKommunen har omkring 1600 månadsanställda medarbetare inom olika verksamheter. Vi är en arbetsplats med en vision om att attrahera nytänkande, ansvarstagande och motiverade medarbetare. Att arbeta i Upplands Väsby är en merit och investering för framtiden. Kommunen växer och är mitt i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs. Vi finns med närhet till Stockholm, Uppsala och Arlanda.AnsökanVi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.MångfaldDen viktigaste resursen för att lyckas med vårt uppdrag är motiverade medarbetare med rätt kompetens. Rekryteringsprocessen ska därför vara utformad så att alla bedöms efter sina kvalifikationer. Vi tror att våra medarbetares olikheter bidrar till verksamhetsutvecklingen och ökad attraktionskraft.Finskt förvaltningsområdeUpplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde. Informera därför gärna om du är finskspråkig.AnnonssäljareVi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning2021-04-14Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-05-14Upplands Väsby kommun5692432