Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd i Järva
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Socialtjänsten står inför en omfattande utveckling inom området ekonomiskt bistånd, där både nya Socialtjänstlagen och nya reformer ställer ökade krav på både kvalitet och rättssäkerhet.
Med bland annat införandet av aktivitetskrav befinner vi oss i en spännande omställningsfas.
För att möta dessa förändringar och stärka vårt arbete utökar vi nu verksamheten med fem tjänster. Vi söker dig som vill vara med och utveckla framtidens socialtjänst inom ekonomiskt bistånd - där struktur, samverkan och ett aktivt förändringsarbete står i centrum, och där du får möjlighet att bidra till hållbara lösningar för individers självförsörjning.
Området ekonomiskt bistånd är indelad i fem enheter, varav en mottagningsenhet samt fyra utredningsenheter. Här arbetar vi evidensbaserat och målmedvetet för att få ut våra klienter i egenförsörjning!
Vi erbjuder
Hos oss får du vara med och forma hur vi arbetar med ekonomiskt bistånd i praktiken - från hur vi följer upp aktivitetskrav till hur vi stöttar individer mot egen försörjning.
Kollegialt stöd, extern handledning och kompetensutveckling
Som anställd hos oss har du friskvårdsbidrag samt möjlighet att ta del av förmånliga erbjudanden hos flera gymkedjor och simhallar. Läs gärna mer om våra förmåner här.
Din roll
Som socialsekreterare hos oss på ekonomiskt bistånd har du ett tudelat uppdrag, du arbetar för att hjälpa människor att komma tillrätta med sina försörjningsproblem och med att pröva rätten till bistånd under tiden. Arbetet innefattar utredning och handläggning av ekonomiskt bistånd samt socialt motivations- och förändringsarbete.
I Järva har vi en varierad klientgrupp som står olika långt från att bli självförsörjande, det är ditt uppdrag som socialsekreterare att tro på klientens möjligheter att nå egenförsörjning samt tillsammans med klienten skapa en planering som motiverar och för klienten framåt i processen mot egenförsörjning.
Till din hjälp har du:
Evidensbasrad forskning i form av BIP-studien (Beskæftigelses Indikator Projektet)
Engagerade kollegor, gruppledare och enhetschefer
Samarbetspartners som Arbetsförmedlingen och Jobbtorg, missbruksvård, Försäkringskassan, LSS, sjukvård och psykiatri med flera
Som socialsekreterare i ett av våra utredningsteam ansvarar du för en egen klientkrets, i majoriteten av ärendena har du hjälp av en ekonomihandläggare. Du har goda möjligheter att själv lägga upp ditt månadsschema på ett sätt som fungerar för dig, så att du kan:
träffa dina klienter regelbundet
följa upp klienternas planering och progression
handlägga ansökningar på ett rättssäkert sätt i tid
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har en socionomexamen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom ekonomiskt bistånd.
Vi lägger stor vikt vid följande personliga egenskaper:
• Du bemöter människor med respekt och professionalism
• Du är engagerad, strukturerad och målmedveten
• Du vill arbeta för klientens väg mot egenförsörjning och gör rättssäkra bedömningar
• Du planerar och organiserar ditt arbete effektivt
• Du har god samarbetsförmåga och är relationsskapande
• Du är flexibel och anpassar dig till förändringar
• Du motiveras av att hitta lösningar tillsammans med klienten
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!

För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1753". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Individ och familjeomsorg, Ekonomiskt bistånd, Enhet utredning 2 Kontakt
Sanna Forsberg sanna.soderblom.forsberg@stockholm.se 08-50802098 Jobbnummer
9829024