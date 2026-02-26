Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd i Farsta (vikariat)
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-02-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vår del av staden ligger mellan sjöarna Drevviken och Magelungen. Här arbetar Farsta stadsdelsförvaltning, 1400 engagerade medarbetare som nu behöver en ny kollega. Hos oss får du nära till både tunnelbana och pendeltåg, butiker och restauranger. Och nära till ett bad på sommaren och långfärdskridskor på vintern.
Välkommen till oss
Enheten för ekonomiskt bistånd tillhör avdelningen individ- och familjeomsorg samt område vuxna.
En av våra socialsekreterare ska gå på föräldraledighet och vi söker därför en ny kollega som vill vara en del av vår engagerade utredningsgrupp.
Enheten för ekonomiskt bistånd består av en enhetschef, två gruppledare och två utredningsgrupper om totalt 19 socialsekreterare. Varje utredningsgrupp har sin egen gruppledare som dagligt stöd i arbetet. Tjänsten innebär en placering i en av dessa utredningsgrupper.
Utmärkande för våra utredningsgrupper du söker dig till:
• Utredningsgruppen är stabil och det finns en bred variation av kompetens som du har kollegial stöttning av både dagligen och under veckovisa ärendedragningar.
• Utredningsgruppen är engagerad och drivande både i kärnuppdraget och i verksamhetens utveckling.
Det finns en hög medarbetardelaktighet som genomsyras genom löpande förslag om hur vi kan förbättra verksamheten för målgruppen vi är till för.
• Utredningsgruppen värnar om en god arbetsmiljö och jobbar med friskfaktorer utifrån en egen trivselgrupp som anordnar roliga trivselaktiviteter cirka 1 gång i månaden.
Vi erbjuder
• En chef som stöttar din utveckling. Det gör jag genom att kontinuerligt var 8:e vecka följa upp din arbetssituation tillsammans med dig och där vi gör en plan kring din utveckling.
• En introduktion som anpassas efter dina behov och tidigare erfarenheter för att på bästa sätt ge dig rätt arbetsförutsättningar och en hållbar arbetssituation. Du får stöttning från både enhetschef, gruppledare och mentor med täta uppföljningar och successiv ökning vid fördelning av nya ärenden för en rimlig arbetsbelastning.
• Flexibel arbetstid, vilket innebär att du kan välja att påbörja arbetsdagen mellan 07-09 och sluta mellan 15-19 så länge det fungerar för verksamheten.
• Ett meningsfullt och stimulerande arbete där du kan göra skillnad.
• Möjlighet att påverka vår förändringsresa i omställningen av ny socialtjänstlag.
• Väl utarbetade arbetsrutiner och styr- och stöddokument som är ett stort stöd i det dagliga arbetet som beskriver alla våra arbetsprocesser och arbetssätt på enheten
• En arbetsplats som präglas av hög medarbetardelaktighet med fokus på utveckling, kvalitet och goda arbetsförutsättningar.
• Arbetstyngsmätningsfil som ger dig överblick över din arbetstyngd och uppföljningen i dina ärenden som fungerar som ett daglig stöd i din struktur.
• Möjlighet att välja specialisering genom inriktning i vissa målgrupper vid tilldelning av nya ärenden.
• Kollegialt stöd genom veckovis ärendedragning men också enskilt stöd i ärenden från närmsta gruppledare och regelbundna ärendekretsgenomgångar
• Professionell utveckling, genom bland annat extern handledning och deltagande i MI-utbildning och efterföljande MI-grupp.
• Friskvårdsbidrag.
• Ljusa lokaler, nära till shoppingcentrum och 5 minuters avstånd till vatten och grönområden.
Din roll
Som socialsekreterare hos oss arbetar du med klienten i centrum. Du arbetar med en bred målgrupp och kommer i kontakt med arbetslöshet, beroende, långvarig psykisk ohälsa, sjukskrivna, våld i nära relationer och kriminalitet med mera.
Ditt huvudsakliga uppdrag innebär att:
• Stötta och motivera klienterna genom delmål till att på sikt bli självförsörjande utifrån regelbundna möten och uppföljningar som följd av individuella planeringar i samverkan med klienten och andra samarbetspartners.
• Använda dig av evidensbaserade stödverktyg som IB4/BIP/FREDA/FIA
• Samverka i hög grad och tillämpa samplaneringar samt utifrån förvaltningens målsättning även bidra till samhandläggning i gemensamma ärenden för att klienten ska uppleva en sammanhållen socialtjänst utifrån nya socialtjänstlagen
• Parallellt utreder du klienters ekonomiska situation, deras individuella planering och livssituation och beslutar om rätten till ekonomiskt bistånd.
• Löpande föra skriftlig social dokumentation.
• Löpande arbeta utifrån MI (motiverande samtal) och delta i MI-grupp.
Rollen som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd är betydelsefull och mångfacetterad. I dialog med klienten arbetar du för att hitta en lösning för den unika individen. Du möter ofta människor i kris och med komplexa livssituationer vilket därmed kräver att du har en empatisk förmåga att sätta in dig i klientens livssituation och kan anpassa din kommunikation samt bidra till ett gott bemötande. Vidare kräver tjänsten en hög samarbetsförmåga då mycket samverkan och klientkontakt är en del av huvuduppdraget.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen
Det är meriterande om du också har:
• Aktuell erfarenhet av myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd
• Erfarenhet av motivation- och förändringsarbete
Vi söker dig som kan utrycka dig väl i tal och skrift, arbetar självständigt och strukturerat, har god tillgänglighet och service, är lugn och stabil samt har ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt och en god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och att du passar bra in i arbetsgruppen.
Provanställning kan komma att tillämpas. Intervjuer kommer påbörjas under annonseringstiden.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än sex månader från utfärdandedatum. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/961". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Farsta stadsdelsförvaltning, IOF, Ekonomiskt bistånd Kontakt
Adisa Gasi adisa.gasi@stockholm.se 08-50818390 Jobbnummer
9766245