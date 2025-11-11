Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd
Vuxenenheten är en del av verksamhetsområdet Arbetsmarknad och Ekonomiskt bistånd inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Borlänge kommun.
Hos oss på vuxenenheten har vi god kollegial sammanhållning och våra handläggare besitter både goda kunskaper och en mycket bred kompetens inom områdena beroende, socialpsykiatri enligt SoL och ekonomiskt bistånd. Våra medarbetare har ett stort engagemang i sitt arbete. Vi har en god stämning, bra gemenskap och vi har roligt på vår arbetsplats.
Vi är en stor enhet så hos oss arbetar det socialsekreterare och ekonomihandläggare, sammanlagt är det ca 50 medarbetare och fem 1:e socialsekreterare. Vi har ett ledningsteam som består av en enhetschef, två biträdande enhetschefer och 1:e socialsekreterare.
Arbetet består av myndighetsutövning inom socialpsykiatri enligt SoL, beroende och ekonomiskt bistånd.
Våra handläggare är indelade i team. Vi tror på ett nära och tillgängligt ledarskap där varje team arbetsleds av en 1:e Socialsekreterare. Vi har ett team som arbetar med ansökningar och frågor inom socialpsykiatri, ett team arbetar med beroende/missbruksområdet, fyra team arbetar med ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, ett team som arbetar med felaktiga utbetalningar(FUT) samt ett team som arbetar med dödsbohandläggning och återkrav.
Vår verksamhet utvecklas ständigt för att möta våra Borlängebors behov genom att stötta och stärka personer att komma in på arbetsmarknaden och öka möjligheten till egen försörjning. Vi sätter ett stort värde på det sociala arbetet och möter personer i den situation de befinner sig i.
Nu söker vi dig som är utbildad socionom och har ett juridiskt intresse i kombination med ett stort hjärta som vill vara med att skapa positiva förändringar för individer genom att arbeta tillsammans med oss inom Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd.
Målet för vår verksamhet är att hjälpa och stödja Borlängebon i att närma sig egen försörjning.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
Arbetsuppgifter
Hos oss kommer du att tillhöra en arbetsgrupp med flera socialsekreterare som leds av en 1:e socialsekreterare. I denna roll får du möjlighet att följa den enskilde från första ansökan till dennes självförsörjning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter som socialsekreterare på vuxenenheten är att utreda den enskildes resurser och hinder för egen försörjning.
Handlägga och dokumentera ansökningar avseende ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, utreda behov av arbetsmarknadsinsatser och göra uppföljningar av insatser.
Fatta beslut enligt Socialtjänstlagen utifrån gällande delegationsordning.
Arbeta coachande och stöttande med den enskilde där målet är egen försörjning via arbete, studier eller annan ersättning.
Ha regelbunden kontakt med individer som har behov av mer än ekonomiskt stöd.
Samverka internt och externt.
Kalla till SIP och andra nätverksmöten.
Som nyanställd får du ta del av vårt introduktionsprogram med handledarskap. Din introduktion anpassas individuellt efter dina behov. Allt för att du ska få en bra start hos oss, trivas och känna dig trygg.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
* Vi söker dig som är socionom eller har annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms vara likvärdig
* Du ska ha mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska
* Du behöver ha goda kunskaper om myndigheters ansvar och lagstiftning
Meriterande:
* Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter från dokumentation, utredningsarbete och handläggning av ekonomiskt bistånd.
* Kunskaper i MI och lågaffektivt bemötande
* Tidigare erfarenheter och kunskaper inom området ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd.
* Erfarenhet av utredningsverktyget Instrument X
* Att arbeta i verksamhetssystem VIVA och LifeCareDina personliga egenskaper
* Du ska ha förmåga att arbeta självständigt och planera ditt arbete utifrån behov
* Du behöver ha lätt för att samarbeta med andra och i perioder kunna hantera viss stress
* Du ska kunna ha förmåga att planera och vid behov vara flexibel för att omprioritera vissa arbetsuppgifter
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
