Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Eskilstuna Visa alla socialsekreterarjobb i Eskilstuna
2026-07-27
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Vill du precis som vi stötta och motivera människor i olika livssituationer? Då kan det här vara en tjänst för dig. Nu söker vi flera socialsekreterare till både tillsvidareanställningar och vikariat.
På ekonomiskt bistånd arbetar vi med att bedöma ansökningar om rätten till ekonomiskt bistånd. Vi möter, vägleder och motiverar personer som söker bistånd till egen försörjning via arbete eller studier. Vi är samhällets sista skyddsnät och finns till för dem som behöver oss.
Just nu satsar vi på att utöka verksamheten med ytterligare socialsekreterare för att stärka vårt arbete med implementeringen av aktivitetskravet och fortsätta utveckla våra arbetssätt.
Vi är uppdelade i fyra enheter och arbetar i centralt belägna lokaler nära tågstationen. För oss är samarbete och kunskapsutbyte viktigt och du ingår i en tvärenhetlig lärgrupp tillsammans med andra socialsekreterare för kollegialt lärande. Vi arbetar aktivt med utveckling, digitalisering och nya arbetssätt för att skapa mer tid för möten med människor.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare hos oss utreder och beslutar du om rätten till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Du stödjer och motiverar personer till studier, arbete och arbetsmarknadsåtgärder samt följer upp de insatser som beviljas.
Arbetet innefattar dokumentation, uppföljning och myndighetsutövning. Du samverkar nära kommunens arbetsmarknadsenheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vården och andra delar av socialtjänsten för att skapa förutsättningar för individens väg mot egen försörjning.
Hos oss får du en viktig roll i en professionell arbetsgrupp med stort engagemang och fokus på dem vi är till för. Här får du goda möjligheter att utveckla din kunskap inom myndighetsutövning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen som socionom eller beteendevetare. Du kan också vara i slutet av din utbildning och ta examen inom kort. Har du en godkänd kurs i socialrätt är det en fördel.
Det är meriterande om du har erfarenhet av utredningsarbete och myndighetsutövning, gärna inom ekonomiskt bistånd. Vi ser också positivt på erfarenhet av socialt arbete och vana att arbeta i journalsystem, exempelvis Viva.
Du är flexibel, strukturerad och har förmåga att prioritera mellan olika ärenden utan att tappa helhetsperspektivet. Vi värdesätter också att du är lyhörd, har god samarbetsförmåga och trivs med att skapa professionella kontakter både internt och externt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning. Förvaltningens uppdrag är att leda invånare i Eskilstuna till insatser och utbildning som syftar till att nå egen försörjning. Målet är att alla som kan jobba ska jobba.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261598". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Ida Tunberg ida.tunberg@eskilstuna.se Jobbnummer
10012132