Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd
Älvsbyns Kommun / Socialsekreterarjobb / Älvsbyn Visa alla socialsekreterarjobb i Älvsbyn
2026-07-01
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I Älvsbyns kommun blir du en del av ett litet, men mycket kompetent och stöttande arbetslag där vi har omsorg om varandra och hjälps åt för att nå goda resultat. Individ och familjeomsorgen innehåller verksamhetsområdena barn och unga, familjehem, familjerätt, ekonomiskt bistånd och vuxen. Verksamheten består av 14 handläggare, en administratör, en 1:e socialsekreterare och enhetschef. Vi är en tätt sammansvetsat grupp som stöttar varandra och vi kan erbjuda en trivsam arbetsplats med nära arbetsledande stöd.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
I en mindre kommun får du en unik helhetssyn och ett brett uppdrag. Hos oss blir du inte en anonym handläggare i mängden. Du hanterar egna ärenden och möter klienter, samtidigt som du får ett tydligt mandat att utveckla våra arbetssätt. Vi vill modernisera våra processer, korta handläggningstiderna och stärka samarbetet med arbetsmarknadsenheten och externa aktörer. Här får du utrymme att tänka nytt och testa nya metoder för att hjälpa människor till självförsörjning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Driva utvecklingsarbete för att förbättra processer, digitala flöden och metoder inom ekonomiskt bistånd.
• Mottagning, utredning och bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd enligt gällande lagstiftning (SoL).
• Målinriktat förändringsarbete tillsammans med klienten med fokus på sysselsättning, utbildning och självförsörjning.
• Samverka tätt med arbetsmarknadsenheten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt psykiatri och hälso- och sjukvård.
• Dokumentera och fatta beslut i kommunens verksamhetssystem Pulsen Combine.
Inom verksamhetsområdet ingår även handläggning av Socialt kontrakt och våld i nära relation.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen/Sociala omsorgsprogrammet eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer adekvat. Vi ser att du har en god utrednings- och dokumentationsförmåga samt kan uttrycka dig väl i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Som person är du stabil, självgående och strukturerad. Du är professionell i din yrkesroll och har ett bra bemötande samt en god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande är att du har kunskap och erfarenhet av socialt arbete med handläggning av ekonomiskt bistånd och kunskap om Socialtjänstlagen. Samt erfarenhet av verksamhetssystemet Pulsen Combine.Övrig information
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Arbetstiden är dagtid, måndag – fredag. Möjlighet till visst distansupplägg finns.
Sista ansökningsdag 2026-07-31.
Urvalsprocessen och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Lönen är individuell, ange löneanspråk.
Allmänt
Anställningsvillkor enligt avtal. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad mångfald inom alla yrkesområden.
Inför rekryteringsarbetet har Älvsbyns kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsbyns Kommun
(org.nr 212000-2734)
942 85 ÄLVSBYN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Älvsbyns kommun Kontakt
Facklig
Vision Älvsbyn Visionavd331alvsbyn@fv.vision.se +4692917000 Jobbnummer
9987464