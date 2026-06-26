Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd
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2026-06-26
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Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor – mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd arbetar du med handläggning av ekonomiskt bistånd och med processer som syftar till att människor ska bli självförsörjande. Enheten har ett nära samarbete med kommunens arbetsmarknadsavdelning, Arbetsförmedlingen, sjukvården och Försäkringskassan. Vi arbetar med MI och använder MIX som utredningsmodell.
Arbetet är varierande då vi möter olika former av social problematik och även utvecklande då du får
stödja personer i utsatta situationer. I arbetet mot målet att individen ska bli självförsörjande utgår vi från varje individs förutsättningar där vi tillsammans med den enskilde försöker vi att genom samtal skapa processer där personen får insikt i sina resurser och förutsättningar. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att bli en organisation som anpassar sig efter klienternas behov. Det innebär bland annat att vi utvecklar och förändrar vårt arbetssätt för att frigöra tid för aktivt klientarbete.KvalifikationerUtbildningsbakgrund
SocionomutbildningKörkortskrav
B-körkortErfarenheter
Erfarenhet av arbete inom ekonomiskt bistånd samt utredningsarbete inom budgetstyrd verksamhet. Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet av att ha samarbetat med andra aktörer såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och regionen. Om du har erfarenhet av verksamhetssystemet Pulsen Combine och MI (motiverande intervju) är det en fördel.
Som person är du organiserad, ansvarstagande, metodisk och noggrann i ditt sätt att tänka och arbeta. Du har lätt för att planera och har en bra ordning på saker och ting, du trivs helt enkelt med att ha en plan och genomföra dem samt hålla deadlines.
Du kan och vill gärna anpassa dig till nya arbetssätt. Att samarbeta med andra tillför mycket till dig eftersom samarbete innebär god kommunikation, trygghet och en gemensam målbild.
Som person hittar du snabbt lösningar på uppkomna problem. Du ser möjligheter och har en uthållighet som är tydlig och igenkänd.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 .
Arbetstid: Dagtid.
Tillsvidareanställda medarbetare i Sävsjö kommun är krigsplacerade på sin ordinarie arbetsplats.
I händelse av höjd beredskap, krigsfara eller krig ska medarbetaren komma till sin ordinarie arbetsplats.
Arbetsgivaren har rätt att omplacera medarbetare till en annan arbetsplats inom Sävsjö kommuns organisation om behov skulle uppstå.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334446". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sävsjö Kommun
(org.nr 212000-0563)
Villagatan 10-12 (visa karta
)
576 80 SÄVSJÖ Arbetsplats
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Eva Telander eva.telander@savsjo.se Jobbnummer
9981153