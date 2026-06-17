Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd
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2026-06-17
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I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare.
Nu söker vi en socialsekreterare till ekonomiskt bistånd.
Om verksamheten
Vill du ha ett arbete där du varje dag får möjlighet att göra skillnad och driva utvecklingen av det sociala arbetet för människor i deras väg mot självförsörjning? Vi befinner oss just nu i ett spännande utvecklingsskede kopplat till det nya aktivitetskravet, vilket ger oss större möjligheter att arbeta mer klientnära och vara en tydlig del i individers förändringsresa.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare hos oss arbetar du med myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd. Du utreder, bedömer och fattar beslut enligt gällande lagstiftning och säkerställer en rättssäker och professionell handläggning.
Arbetet innebär både kvalificerat utredningsarbete och nära möten med människor i olika livssituationer. Du behöver kunna tillämpa lagstiftningen korrekt, göra självständiga bedömningar och uttrycka dig tydligt och korrekt på svenska i både tal och skrift.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
En socionomexamen eller snart är klar med examen
God förmåga att uttrycka dig på svenska såväl i tal som skrift
Vi söker dig som vill arbeta nära människor, som drivs av att skapa förändring och som ser möjligheter även i komplexa situationer. För detta arbete behöver du vara nyfiken och trivas med varierande arbetsuppgifter och tempo. Du behöver ha god förmåga att möta och motivera människor som ofta befinner sig i utsatta situationer. En stor del av arbetet handlar om att kunna skapa förtroendefulla relationer där samarbete är en självklar del av ditt arbetssätt. Du är van vid att ta initiativ, driva ditt arbete framåt och ta ansvar för att fullfölja dina arbetsuppgifter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
Aktuell erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd
Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Lifecare
Vi värdesätter även om du har goda kunskaper om samhällets stöd- och försäkringssystem
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.Övrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning
Tillträde: enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal tjänster: 1
Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-07-01
I denna rekrytering har vi valt att göra urval och bjuda in till intervjuer löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons.
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret och att begäras, enligt lag (2026:44) om registerkontroll vid anställning till ledande befattningar i kommuner. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete till en ledande befattning inom kommuner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs Kommun
(org.nr 212000-1926), https://www.hallsberg.se/
694 80 HALLSBERG Arbetsplats
Hallsbergs kommun Kontakt
Enhetschef
Tarja Hyvönen tarja.hyvonen@hallsberg.se +46582685616 Jobbnummer
9967731