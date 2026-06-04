Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd
Oxelösunds kommun, Social- och omsorgsförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Oxelösund Visa alla socialsekreterarjobb i Oxelösund
2026-06-04
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I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen.
Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Vill du tillsammans med oss fortsätta utveckla enheten för ekonomiskt bistånd?
På enheten arbetar sex socialsekreterare, varav två arbetar som mottagningssekreterare och fyra utreder löpande ekonomiskt bistånd. Enheten leds av en enhetschef och en förste socialsekreterare som finns som stöd i det dagliga arbetet. Vi arbetar med ett lägre ärendeantal där målsättning och fokus är att samtliga sökande ska erhålla en plan till självförsörjning. För att hjälpa individen mot självförsörjning finns Drivhuset, vilket är en samverkansarena där våra jobbcoacher tillsammans med vuxenutbildningen samt Arbetsförmedlingen samverkar.
Vi är i en spännande utvecklingsfas och söker nu en socialsekreterare som vill bli en del av ett engagerat team som känner stort engagemang för de vi arbetar för.
I ditt arbete som socialsekreterare handlägger du ansökningar om ekonomiskt bistånd, det vill säga du utreder, bedömer och fattar beslut om rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen.
Som stöd i arbetet har vi gemensamma ärendedragningar, individuell handledning samt kontinuerlig genomgång av rättspraxis. Vi söker dig som trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik.
Som anställd i Oxelösunds kommun erbjuds du ett generöst flextidsavtal, där du har möjlighet att själv påverka dina arbetstider. Du erbjuds även att kunna arbeta halvdag innan röd dag och får bidrag till friskvård. Som nyanställd erbjuds du introduktion med stöd från engagerade kollegor.Kvalifikationer
Socionomexamen eller liknande utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning samt kännedom gällande lagstiftning.
Vi söker en kunnig och engagerad socialsekreterare som är intresserad av och har goda kunskaper inom området ekonomiskt bistånd. En viktig egenskap är din förmåga att samarbeta och skapa goda relationer såväl internt som med externa aktörer. Du är nyfiken, lösningsorienterad och har en vilja att bidra till gruppens utvecklingsarbete. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi kommer i rekryteringen lägga stor vikt vid din tidigare arbetslivserfarenhet inom området och dina personliga egenskaper. Urval kommer ske löpande, varmt välkommen med din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
För att bli aktuell för anställning på den här tjänsten behöver du visa utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Ett sådant utdrag behöver beställas av dig som sökande. Blir det aktuellt kommer du få mer information av rekryterande chef. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330028 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oxelösunds Kommun
(org.nr 212000-0324)
613 81 OXELÖSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Oxelösunds kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare når du via Kommuncenter 0155 - 380 00 Jobbnummer
9947587