Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-03-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vår del av staden ligger mellan sjöarna Drevviken och Magelungen. Här arbetar Farsta stadsdelsförvaltning, 1400 engagerade medarbetare som nu behöver en ny kollega. Hos oss får du nära till både tunnelbana och pendeltåg, butiker och restauranger. Och nära till ett bad på sommaren och långfärdskridskor på vintern.
Välkommen till oss
Tjänsten som socialsekreterare är placerad på enheten Ekonomiskt bistånd.
Enheten består av en enhetschef, två gruppledare, 19 socialsekreterare och en FUT-utredare.
Ekonomiskt bistånd arbetar med att ge stöd till egen försörjning och utreda, bedöma samt besluta om rätten till ekonomiskt bistånd. Vi lägger stor vikt vid det sociala förändringsarbetet och arbetar tätt tillsammans med andra för att bidra till en sammanhållen socialtjänst.
Arbetsplatsen präglas av högt engagemang hos både medarbetare och chefer. Vi har nedskrivna och väl utarbetade arbetsprocesser med tillhörande rutiner, styr- och stöddokument som är till stor hjälp i det dagliga arbetet, speciellt när du kommer som ny till oss. Vi testar gärna nya arbetssätt och arbetar strukturerat med att ta tillvara på medarbetarnas idéer om hur vi kan utveckla verksamheten.
Vi erbjuder
• En chef som stöttar din utveckling.
• En arbetsplats som strävar efter balans mellan arbete och privatliv.
• Flexibel arbetstid.
• En introduktion som anpassas efter dina behov och tidigare erfarenheter.
• Kollegialt stöd genom veckovis ärendedragning men också enskilt stöd i ärenden.
• Professionell utveckling, genom bland annat extern handledning.
• Ett meningsfullt och stimulerande arbete där du kan göra skillnad.
• Möjlighet att vara med i vår förändringsresa i omställningen till ny socialtjänstlag.
• Ljusa lokaler, nära till shoppingcentrum och 5 minuters avstånd till vatten och grönområden.
Vi tillämpar förskottssemester samt möjlighet till semesterväxling. Likaså friskvårdsbidrag och möjlighet att förmånligt köpa träningskort till Stockholms stads sim- och gymanläggningar. Läs mer om förmåner i Stockholms stad här: https://jobba.stockholm/formaner/
Din roll
Som socialsekreterare hos oss arbetar du med klienten i centrum. Du arbetar med en bred målgrupp och kommer i kontakt med arbetslöshet, beroende, långvarig psykisk ohälsa, sjukskrivna, våld i nära relationer och kriminalitet med mera.
Ditt huvudsakliga uppdrag är att:
• Stötta och motivera klienter genom delmål till att på sikt bli självförsörjande. Detta gör du genom att ha regelbundna möten och uppföljningar med klient och samarbetspartners där du i hög grad utgår från samplanering med andra inom avdelningen för att bidra till en sammanhållen socialtjänst.
• Utreda, bedöma och besluta om rätten till ekonomiskt bistånd.
• Planera, organisera och prioritera ditt arbete.
• Kontakt med interna och externa samarbetspartners som till exempel övrig socialtjänst, sjukvård, psykiatri, arbetsförmedling, jobbtorg och Försäkringskassan.
Du arbetar tätt tillsammans med dina kollegor och ni har rullande schema för beredskap.
Rollen som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd är betydelsefull och mångfacetterad. I dialog med klienten arbetar du för att hitta en lösning för den unika individen. Du möter ofta människor i kris och med komplexa livssituationer vilket därmed kräver att du har en empatisk förmåga att sätta in dig i klientens livssituation och kan anpassa din kommunikation samt bidra till ett gott bemötande. Vidare kräver tjänsten en hög samarbetsförmåga då mycket samverkan och klientkontakt är en del av huvuduppdraget.
Din kompetens och erfarenhet
Vi ser att du har:
• Socionomexamen
• Aktuell erfarenhet av myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd
Det är meriterande om du har:
• Aktuell erfarenhet av...
• MI-utbildning
• Erfarenhet av att delta i/leda SIP-möten
Vi söker dig som:
• Kan utrycka dig väl i tal och skrift
• Tar ansvar för ditt arbete. Strukturerar och driver självständigt uppgifter vidare.
• Är lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer. Behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker.
• Bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Bjuder in till dialog, lyssnar aktivt och anpassar kommunikationen utifrån rådande situation.
• Är socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter och underhåller relationer.
• Är positiv, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Visar intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och är lösningsfokuserad.
Intervjuer kommer påbörjas under annonseringstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret. Vid ledande eller kritisk befattning kan även utdrag ur belastningsregistret bli aktuellt. Utdraget skickas digitalt till arbetsgivaren vid begäran och ska inte vara äldre än sex månader från utfärdandedatum. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1684".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Farsta stadsdelsförvaltning, IoF, Vuxna , Ek.bistånd Kontakt
Adisa Gasi adisa.gasi@stockholm.se 08-50818390
9818803