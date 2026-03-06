Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd
2026-03-06
Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.Här på enheten för ekonomiskt bistånd arbetar vi med brukarens behov i centrum. Vår strävan är att stärka individens väg till självständighet och egenförsörjning genom ökad brukarmedverkan. Vi värdesätter teamarbete och att lyfta varandras kompetenser och synliggöra det vi är bra på. Vårt arbete präglas av rättssäkerhet, professionalitet och ett etiskt förhållningssätt, där brukarens delaktighet är en central del. Rätt insats, till rätt person, i rätt tid, av rätt aktör och till rätt kostnad är vår strävan. Vi är måna om att hjälpas åt för att nå målen inom verksamheten. Vi erbjuder dig en positiv arbetsmiljö med nära och coachande ledarskap från gruppledare och enhetschef.
Vi arbetar i moderna lokaler i Sundbybergs stadshus, beläget i Hallonbergen, och har ett nära samarbete med övriga enheter inom välfärd och omsorg.
Enheten består av 13 socialsekreterare, två seniora socialsekreterare, fyra administrativa handläggare, en FUT-handläggare samt en handläggare för dödsbo- och egna medels handläggare. Hos oss finns även två gruppledare som erbjuder ett nära och coachande ledarskap, samt en enhetschef med ansvar för verksamhet, personal och budget.
Vi har regelbundet socionomstudenter hos oss för sin verksamhetsförlagda utbildning och inom vårt traineeprogram. Totalt är vi 24 medarbetare som tillsammans bildar en engagerad och kompetent arbetsgrupp.
Vår enhet arbetar med både kortvariga och långvariga ärenden inom ekonomiskt bistånd, där vi strävar efter att ge ett professionellt stöd med fokus på individens möjligheter och självständighet.
Nu söker vi socialsekreterare som vill bli en del av vårt erfarna team och arbeta med kortvariga ärenden.
Som socialsekreterare ingår du i ett team bestående av socialsekreterare och administrativa handläggare. Ditt arbete handlar om att skapa förändring för våra brukare genom socialt förändringsarbete. Du har ett intresse av att utveckla verksamheten tillsammans med övriga medarbetare. Vi erbjuder alla nya medarbetare kompetensutveckling och stöd i det dagliga arbetet.
Dina arbetsuppgifter är att utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd, men framför allt arbeta med socialt förändringsarbete som mobiliserar och utvecklar den sökandes egen förmåga och kompetens. Det ska finnas ett tydligt barn- och brukarperspektiv i vårt arbete, med målet att våra medarbetare ska känna delaktighet och stolthet i sitt arbete. Som stöd i arbetet har vi administrativa handläggare för att frigöra tid för socialt förändringsarbete.
Vi vill att du har socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd är meriterande. Har kunskap och erfarenhet av motiverande samtal (MI), bedömningsinstrumentet Instrument X samt verksamhetssystemet Combine.
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och öppen med god samarbetsförmåga. Har en mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig en kreativ och proaktiv sektor med möjlighet till professionell utveckling, handledning och utbildningar. Sundbybergs stad erbjuder förmåner så som friskvårsbidrag och möjlighet att omvandla semesterlönetillägg mot extra lediga dagar.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Ansök senast den 30 mars 2026. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Provanställning kan komma att tillämpas.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Välkommen med din ansökan!
Sundbybergs stad Kontakt
Enhetschef
Haza Ahmad Haza.Ahmad@sundbyberg.se 08-706 89 61 Jobbnummer
9783153