Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd
2026-01-26
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du vara en del av ett engagerat team som gör skillnad i människors liv? Då är det här möjligheten för dig! Som socialsekreterare bidrar du till välfärden genom att stärka människors möjligheter till självständighet och trygghet. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Inom ekonomiskt bistånd arbetar vi för att främja social förändring genom ett lösningsfokuserat arbetssätt. Vårt mål är att tillsammans med våra klienter hitta och utveckla lösningar som stärker deras egna resurser och möjliggör självförsörjning. Som socialsekreterare ansvarar du för att utreda, bedöma och fatta beslut om ekonomiskt bistånd, där personliga möten är centrala för vårt arbete. Genom att lyssna och visa intresse för varje individ säkerställer vi en rättssäker myndighetsutövning.
Förutom ekonomiskt bistånd hanterar vi också ansökningar om dödsboanmälan/provisorisk dödsboförvaltning och utreder felaktiga utbetalningar. När du känner dig trygg i din roll kommer du även att delta i introduktionen av nya kollegor och agera handledare för socionomstudenter under deras verksamhetsförlagda studier.
Din kompetens
Du har en akademisk utbildning inom relevant område, till exempel som socionom eller beteendevetare. Du har ett intresse för socialt arbete och mod att göra skillnad för utsatta människor i samhället. För att kunna hålla och förstå olika typer av samtal och på ett rättssäkert sätt kunna föra dokumentation behöver du ha goda kunskaper i svenska. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom socialtjänst eller annan myndighetsutövning ser vi det som ett stort plus. Det är även en fördel om du har arbetat i systemet Lifecare eller har kunskap i socialrätt och samtalsmetodik.Som person är du trygg, stabil och har en naturlig förmåga att möta människor i deras unika livssituationer. Du trivs i samarbete med andra och är både lyhörd och tydlig i din kommunikation. Inom socialt arbete ställs man ofta inför situationer som inte kan lösas på rutinmässigt sätt, därför är det viktigt att du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade omständigheter. I dessa situationer krävs det att du ibland omprövar både ditt synsätt och ditt arbetssätt för att hitta lösningar på komplexa problem, en process som kräver både mod och tålamod.
Vi erbjuder
Individ- och familjeförvaltningen (IFF) ansvarar för myndighetsutövning inom det sociala området. Vi möter människor i livets alla skeden. Med engagemang och kompetens ger vi god service och bidrar till att Västerås upplevs som en attraktiv stad att leva, bo och arbeta i. I Socialtjänstens hus precis vid stationsområdet sitter alla myndighetsutövande enheter i individ- och familjeförvaltningen. Här är du bara några trappsteg från kollegor med andra kompetenser som kan stötta dig i ditt arbete. Det är viktigt för oss att du som är ny i arbetet får det stöd du behöver, vi erbjuder därför en god introduktion under din första tid hos oss.
Vi erbjuder även utbildning inom lösningsfokuserat arbetssätt samt möjlighet till flexibel arbetstid för att stödja din professionella utveckling och bidra till din trivsel på jobbet.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
2 tillsvidareanställningar, 1 vikariat och 1 särskild allmän visstidsanställning under 10-12 månader eller längre. Provanställning kan komma att tillämpas.
Intervjuer kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
