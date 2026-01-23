Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd
2026-01-23
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) omfattar flera områden, Arbete och försörjning, Barn- unga och familj, Missbruk- och psykisk ohälsa samt Vuxenutbildningen.
Vi skapar förutsättningar för lärande och arbete, förbättrad livssituation vid psykisk ohälsa, skadligt bruk och beroende, trygga uppväxtvillkor och minskat utanförskap. Vi arbetar förebyggande och utifrån individens behov och förutsättningar. Vi ger rätt stöd i rätt tid och ökar individens möjligheter till egen försörjning. Inom verksamhetsområdet Arbete- och försörjning arbetar vi i tvärprofessionella team. Teamen sitter tillsammans på Arbetsmarknadstorget som är en samverkansplattform. Vi arbetar i nära samverkan och har som mål att de individer vi arbetar med ska nå en egen försörjning. Aktörerna på Arbetsmarknadstorget är Sundsvalls kommun (ekonomiskt bistånd och arbetskonsulenter), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd tillhör man ett team bestående av socialsekreterare, samordnare och enhetschef. Ekonomiskt bistånd består av tre team som handlägger försörjningsstöd; Mottagningsenheten, Team Syd och Team Nord. Teamen arbetar i nära samarbete med arbetskonsulenter.
Vi står inför en förändring i arbetssätt utifrån det nya beslutet om aktivitetskravet som träder i kraft den 1 juli 2026, vilket innebär att nuvarande arbetsuppgifter och organisation kan komma att förändras. Aktivitetskravet är en del av den nya Socialtjänstlagen från 1 juli 2025. Vi arbetar med digitalisering och automatisering för att frigöra tid till mer klientnära arbete. Vi söker nu en socialsekreterare för en tillsvidareanställning. Arbetsplatsen är centralt belägen med gångavstånd till bussar och tåg. Övrigt: Extern handledning. Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Möjlighet till distansarbete
Så här bidrar du i rollen som socialsekreterare
Uppdraget som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd är att utreda, bedöma och besluta om rätt till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen och samtidigt stötta, motivera och utreda individens behov av ev insatser och förutsättningar till egen försörjning. Arbetet sker genom god och nära samverkan med övriga enheter inom förvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sjukvården och andra samverkans partners. Allt för att den enskildes ska få rätt stöd och insatser. Socialsekreterarna arbetar med individer som är eller riskerar att hamna i långvarigt bidragsberoende, vilket kan bero på olika former av arbetshinder som fysisk och psykisk ohälsa, social problematik, kognitiva funktionsvariationer och bristande kunskaper i svenska språket. Vi arbetar i en föränderlig verksamhet och behöver fortlöpande utveckla vårt arbete och hålla oss uppdaterade kring samhällsförändringar, lagstiftning och rättspraxis.
Din kompetens och erfarenhet
Socionom, beteendevetare eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Minst 180 p eller 120 p i gamla systemet.
Meriterande:
- MI utbildning.
- Utbildning i socialrätt.
- Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning.
Vi söker dig som har god skriftlig förmåga att utifrån socialtjänstens dokumentationsskyldighet kunna skriva på ett begripligt och lättförståeligt sätt. Du ska kunna planera, prioritera och strukturera ditt arbete och även kunna ställa om och anpassa utifrån situation.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Bra att veta
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
