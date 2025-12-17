Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd
2025-12-17
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige
Är du socionom med erfarenhet av att utreda rätten till försörjningsstöd i nya ärenden? Är du serviceinriktad och tycker om utmaningen i att arbeta med ekonomiskt bistånds olika processer? Då är detta jobbet för dig.
Det här erbjuder vi dig!
På arbetsmarknadsförvaltningen i Hässleholm arbetar vi med verksamhetsöverskridande mål, ständiga förbättringar och utveckling av vår verksamhet. Ekonomiskt bistånd består av två försörjningsstödsenheter som samarbetar nära över enhetsgränserna, vilket innebär att du kommer ha många härliga arbetskamrater! Enheterna är indelade i team där Team Mottagning och Team Nyhandläggare arbetar utifrån kortvariga processer, medan teamen som arbetar med löpande ärenden fokuserar på längre processer och självförsörjningsuppdraget. Mottagningen arbetar också med nyanlända till kommunen samt hantering av dödsbo och tillfällig dödsboförvaltning och team nyhandläggare arbetar med att utreda och förebygga felaktiga utbetalningar.
Våra olika team får stöd i arbetet genom regelbundna teammöten och ärendehandledning tillsammans med erfarna kollegor, specialistsocialsekreterare och arbetsledare.
Din arbetsplats kommer att vara på Tingshusgatan 1, ett par minuters promenadväg från centralstationen, där det finns goda pendlingsmöjligheter med tåg och buss. Tjänsten är en sammanslagning av två olika vikariat med start från och med 2026-02-16 eller enligt överenskommelse samt varaktighet till och med 2027-04-30.
Hässleholms kommun strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, där du kan trivas, må bra och uppleva arbetsglädje. Vi erbjuder våra medarbetare förmåner som friskvårdsbidrag och möjligheten att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du är flexibel och kan hantera förändrade arbetsförhållanden, och trivs med att varje dag är unik och bjuder på nya utmaningar. Du har förmågan att omprioritera snabbt och att anpassa dig efter de behov som uppstår i arbetet. Vi söker dig som tycker om att möta människor i olika utsatta situationer och har förmågan att möta deras behov med empati och professionalitet, utan att känna motstånd.
Du är noggrann och kan självständigt söka och analysera information för att fatta välgrundade beslut. Att strukturera arbetsuppgifter, driva egna processer och välja bästa angreppssätt är något du är bra på. Du bidrar med dina kunskaper och erfarenheter i gruppen och arbetar tillsammans med dina teamkollegor för att utveckla teamets processer.
Vi värdesätter att du har god kommunikativ förmåga och kan möta våra sökande med lyhördhet, tydlighet och vid behov använda lågaffektivt bemötande.
Du har:
socionomexamen,
är en van datoranvändare
kan uttrycka dig väl i både tal och skrift
minst tre års erfarenhet av socialt arbete och myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd och har arbetat med nyansökningar.
B-körkort är ett krav då tjänsten kan innebära resor inom kommunen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av löpande försörjningsstöd, dödsboanmälan och provisorisk dödsboförvaltning, har arbetat med FIA samt utredningar som rör felaktiga utbetalningar och återkrav. Vi värdesätter personlig lämplighet högt och söker en person som inte bara har relevant erfarenhet, utan som också har förmågan att bidra positivt till vårt team.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Övrigt
Intervjuer är planerade till början av februari, men vänta inte med att skicka in din ansökan! Vi kan kalla till intervju även under ansökningstiden om vi hittar rätt kandidat.
Vi använder oss av digital referenser via Refensa vid behov.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige. Publiceringsdatum2025-12-17
Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadspolitiska insatser och kommunens vuxenutbildning. Vi arbetar strategiskt med insatser som möter invånare och arbetsmarknadens behov. Förvaltningens övergripande huvuduppdrag är att samordna processer för att bidra till att fler individer når egen hållbar försörjning. I förvaltningen finns Ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknadsenheten, Komvux och Yrkeshögskolan Syd.
Inom ekonomiskt bistånd arbetar vi med att ta emot och handlägga ansökningar från personer som tillfälligt saknar försörjning. Vårt mål är att tillsammans med den sökande skapa en plan för att så snabbt som möjligt nå egen försörjning genom arbete eller annan lösning. Vi har ett nära samarbete med arbetsmarknadsenheten och andra aktörer för att hitta hållbara vägar framåt för varje individ.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
