Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd

2025-11-10
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Välkommen till oss!
Enheten för ekonomiskt bistånd vänder sig till målgruppen vuxna personer, 18 år och äldre som bor i Skärholmens stadsdelsområde och som inte genom egen försörjning kan tillgodose sina grundläggande ekonomiska behov.
Uppdraget är att frigöra och utveckla människors egna resurser för att bli självförsörjande och få ett självständigt liv med jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. Utredning, bedömning och beslut utgår ifrån de stadsgemensamma bedömningsinstrumenten Initial Bedömning (IB) och Förutsättning inför Arbete (FIA). Bedömningsinstrumenten är ett verktyg för att göra den enskilde delaktig i förändringsplanen och vid genomförande av insatser. Vi arbetar genomgående med samtalsmetodiken MI (motiverande intervju) och har ett MI-inriktat förhållningssätt i motivationsarbetet med klienterna.
Enhetens medarbetare är indelade i 3 team. Ett mottagningsteam som hanterar alla nya ärenden samt två utredningsteam som är inriktade mot självförsörjning via arbete, studier eller sjukersättning eller mot utredning av klienter som bor i alternativa boendelösningar och har annan form av socialmedicinsk problematik.
Vi erbjuder
En bra introduktion tillsammans med en fadder på arbetsplatsen. Ett varierat arbete där du får arbeta med socialtjänstens alla målgrupper. Ett härligt gäng med kompetent personal och en god stämning med mycket skratt och högt i tak. Ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad!
Vi erbjuder dessutom bra flextidsvillkor, möjlighet till semesterväxling, friskvårdsersättning, vinter- samt sommararbetstid och förmånlig tjänstepension. Läs gärna om våra förmåner inom Stockholms stad här.
Förvaltningskontoret med medborgarkontor är beläget vid Skärholmens centrum med närhet till tunnelbana och galleria med stort utbud av restauranger, caféer och shopping. Gym och simhall finns i närhet till arbetsplatsen och årskort kan köpas till mycket förmånligt pris.
Vi söker nu tre socialsekreterare till våra utrednings- och mottagningsteam.
Som socialsekreterare hos oss kommer du genom råd, stöd och vägledning stötta de sökande till att bli självförsörjande samtidigt som du utreder och beslutar om rätten till ekonomiskt bistånd. Du upprättar individuella planeringar i samverkan med den enskilde och med andra aktörer samt utreder den ekonomiska situationen parallellt som du utreder individens livssituation som helhet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har socionomexamen. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom ekonomiskt bistånd.
Du bör ha kunskaper om den lagstiftning som tillämpas samt god kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska. Du är trygg i din roll, har ett coachande förhållningssätt med starkt fokus på att skapa gott samarbete samt ett gott arbetsklimat. Du är lyhörd och kan härbärgera oro och ge stöd även i komplexa sammanhang. I rollen som socialsekreterare krävs att du är strukturerad, har en god omdömesförmåga och har uthållighet i arbetet samt är motiverad i arbetet att stödja sökanden till att bli självförsörjande. Vidare har du god problemlösningsförmåga och du förväntas delta aktivt i utvecklingsarbetet på enheten för att uppnå verksamhetsmålen.
Vi är nyfikna på vem du är, vad du kan och vad du vill. Känner du igen dig i ovanstående beskrivning och är intresserad av att anta utmaningen?
Välkommen med din ansökan i dag!
Ansök gärna så snart som möjligt, intervjuer kan komma att hållas löpande under ansökningstiden. Vi tror på långsiktighet i våra anställningar och därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och förmågor.
