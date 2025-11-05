Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd
2025-11-05
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Egen kommun-massör med förmånliga priser på friskvårdsmassage
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!
Som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd arbetar du enligt socialtjänstlagen med att utreda och fatta beslut om ekonomiskt bistånd. Vidare arbetar du med att medverka till egen försörjning i form av arbete eller annan sysselsättning samt ge rätt stöd till individen och en rättssäker handläggning. Det övergripande målet med ditt arbete är att medverka till att den biståndsökande uppnår egen försörjning.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat omfatta:
* Utreda, kartlägga, besluta och verkställa beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)
* Klientkontakter i syfte att utreda rätten till bistånd, motivera och stärka klientens egna resurser för att på sikt bli självförsörjande
* Dokumentera enligt gällande lagstiftning, förordningar, föreskrifter och allmänna råd samt utifrån kommunens riktlinjer
* Samverka både internt och externt.
Du ska tycka om mötet med människor och ha en god samarbetsförmåga och förmåga att växla mellan olika arbetsuppgifter samt förmåga att hitta snabba rättssäkra lösningar. Du föredrar att arbeta självständigt men har även god förmåga att arbeta i team med ett gemensamt ansvarstagande. Du är tydlig, kommunikativ och strukturerad med en hög grad av personlig mognad och självkännedom. Du är lyhörd i kontakten med andra och du kan sätta dig in i andras perspektiv och situation utan att förlora din professionella integritet. Du kan härbärgera oro och ge stöd även i komplexa sammanhang. Arbetet ställer krav på god kommunikativ förmåga vilket bl.a. innebär att du på ett tydligt och strukturerat sätt kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Uppskattar du ett dynamiskt arbete där du ansvarar för dina arbetsuppgifter men ändå har möjlighet att ta hjälp av dina kollegor samt samordnare så tror vi att denna tjänst kan passa dig bra. Goda relationer samt öppenhet genomlyser medarbetarskapet i hela vår verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
* socionomexamen och goda kunskaper om lagstiftning och riktlinjer, eller annan högskoleutbildning som vi bedömer som likvärdig kombinerat med liknande arbetserfarenhet
* god förmåga att dokumentera skriftligt och kommunicera muntligt på svenska
* B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av
* arbete inom ekonomiskt bistånd
* arbete inom psykiatrin, psykisk ohälsa eller missbruk
* myndighetsutövning
* dokumentationssystemet Treserva
* MI (motiverande intervju)
För att trivas i rollen har du en god samarbetsförmåga och är serviceinriktad då arbetet innebär många interna och externa kontakter. Du gillar dokumentation och administration då det utgör en stor del av arbetet. Du har förmågan att fatta beslut vid tidspress eller vid begränsad information i ditt dagliga arbete som myndighetsutövare. Vidare har du en helhetssyn som gör att du ser till hela verksamhetens bästa. För att lyckas i rollen behöver du ha förmågan att arbeta mot tydliga mål och uppnå resultat samt vara ekonomiskt medveten. Vi lägger vi stor vikt vid dina personliga färdigheter och ditt engagemang för tjänsten.
Vi är nyfikna på dig och ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
Malung-Sälens kommun
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun
Enhetschef IFO
Annelie Biller annelie.biller@malung-salen.se 0280-18324
