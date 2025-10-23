Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd
Socialsekreterarjobb
2025-10-23
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Socialförvaltningen arbetar för att alla medborgare, vid behov ska kunna få det stöd som de i olika situationer kan behöva. Detta görs inom ramen för socialtjänstens uppdrag och olika lagstiftningar samt utifrån socialförvaltningens värdegrund. Det kan gälla hemvård, särskilt boende, råd och stöd till personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd, eller hjälp vid missbruksproblem. Inom förvaltningen finns också kommunens kompetensförsörjningsenhet.
Socialförvaltningen är uppdelad i fem områden Hemvård, vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg samt området för personer med funktionsnedsättning.
Kompetensförsörjningsenheten är indelad i sex grupper: handläggningsgrupp, coachgrupp samt gruppen för placering i och stöd till socialt företagande (GPS). Inom enheten finns även administrationen, stöd till personer med en beroendeproblematik genom vuxenteamet och öppenvården Tellus samt Bosamgruppen som ger stöd och vägledning till bostadslösa och i insatser kopplade till ett boende. Kompetensförsörjningsenheten har tre ansvariga enhetschefer varav en av dem blir din närmsta chef.

Arbetsuppgifter
Arbetet inom Kompetensförsörjningsenheten innebär bland annat att hjälpa brukare till egen försörjning genom socialt förändringsarbete och ett coachande förhållningssätt där individens egna resurser står i centrum och tillvaratas på bästa sätt.
Du kommer att arbeta i handläggningsgruppen där arbetsuppgifterna innebär att administrera, utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd. Det sker genom kontroller och individuella bedömningar med utgångspunkt i socialtjänstlagen. Utredningarna kan innebära mycket telefonkontakter såväl som personliga möten. Tempot kan ibland vara högt då kommuninvånarna som regel väljer att göra en ansökan om ekonomiskt bistånd inom samma period varje månad. Som socialsekreterare i handläggningsgruppen spelar man en viktig roll i att identifiera klienters resurser, förmågor och stödbehov och att samverka mellan interna och externa aktörer är därför en viktig del av arbetet. Dokumentation, rättssäkerhet och ett gott bemötande är också viktiga delar av vårt arbete.
Utifrån ett BIP inspirerat förhållningssätt kommer klienten som regel att följas av en coach och/ eller andra interna stödinsatser så som vuxenhandläggare utifrån arbetet med en beroendeproblematik eller våld i nära relation. I dina arbetsuppgifter ingår, utöver att göra nödvändiga kontroller, att utreda och fatta beslut på den enskildes ansökan om ekonomiskt bistånd utifrån din, kollegors eller coachens bedömning av hur klientens individuella planering efterföljs. Det ställer många gånger höga krav på en individuell bedömning av den enskildes hela livssituation.
Som nyanställd i handläggningsgruppen får du introduktion och tillgång till mentor och handläggningsstöd.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen som socionom, socialadministratör eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med handläggning samt myndighetsutövning.
Du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du är säker i osäkra sammanhang, står upp för egna åsikter, har mod att säga ifrån och förmåga att skilja på sak och person. Du är samarbetsorienterad och arbetar med ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du ska brinna för arbete med människor som befinner sig i en utsatt situation.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Registerkontroll
För att få arbeta brukar- och patientnära ska du lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
Enligt avtal.
