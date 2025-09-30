Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd
2025-09-30
Ref: 20252256 Publiceringsdatum2025-09-30
Till avdelningen för ekonomiskt bistånd söker vi nu socialsekreterare. Det huvudsakliga uppdraget som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd är att stötta, motivera och utreda individers förutsättningar i deras väg mot självförsörjning och under tiden handlägga rätten till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen. I rollen ingår återkommande kontakter med både enskilda individer och interna och externa samverkansaktörer. Du kommer att ha ett mycket klientnära arbete och du träffar dina klienter regelbundet varje månad.
Vår målsättning är ett kvalificerat utredningsarbete som präglas av bra bemötande, välgrundade beslut och hög rättssäkerhet. Det är ett roligt arbete med stor omväxling, olika uppdrag och många kontakter som ger en stor variation av arbetsuppgifter varje dag. Arbetet kräver relativt hög grad av självständighet när det gäller att exempelvis tolka aktuell lagstiftning, riktlinjer och praxis samt en god förmåga att hantera akut uppstådda situationer. På enheten finns även förste socialsekreterare, som tillsammans med din chef, handleder och stödjer dig i ditt dagliga arbete. Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom. Du ska minst 1 års erfarenhet av socialt arbete.
Det är meriterande om du har:
• Aktuell erfarenhet av myndighetsutövning
• Erfarenhet av arbete inom ekonomiskt bistånd
• Erfarenhet av arbete i Lifecare
• Utbildning i MI
Arbetet kräver att du har goda datorkunskaper, en välutvecklad administrativ förmåga samt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
Vi söker dig som har ett stort engagemang för socialt arbete och ett genuint intresse för samhällsfrågor. Du värdesätter mötet med klienter och ser det som en central del av ett framgångsrikt socialt arbete. Ditt bemötande är professionellt, du har en god samarbetsförmåga och visar både förståelse och intresse för andra människor. Du har lätt för att skapa och bevara goda relationer och arbetar alltid med klientens bästa i fokus.
Vi ser gärna att du är en ansvarstagande och initiativrik person som kan arbeta självständigt, fatta beslut och säkerställa att uppgifter genomförs inom uppsatta tidsramar. Du är trygg i dig själv och har förmågan att hantera krav och motgångar, samtidigt som du kan behålla lugnet i pressade situationer.
Vidare är du strukturerad och har en god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du använder din tid effektivt, sätter upp tydliga mål och ser till att deadlines hålls. Med ett starkt klientfokus och ett resultatinriktat arbetssätt strävar du alltid efter att skapa positiva förändringar.
Om arbetsplatsen
Tjänsterna är placerad på Eriksfältsgatan 28A.
Vi arbetar för att ha en bra stämning på arbetsplatsen, goda skratt, utmaningar, nära ledarskap och stöttande kollegor; det som ger positiv energi på jobbet. Vi mycket stolta över vår verksamhet och det vi åstadkommer. Som anställd hos oss erbjuds du introduktion, intern och extern handledning, metodutveckling, friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid och möjlighet till semesterväxling.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: En tillsvidareanställning och ett vikariat på 11 månader.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: 5 januari för tillsvidareanställningen. 1 december för vikariatet.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
