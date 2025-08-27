Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd
2025-08-27
Bengtsfors kommun - en plats att trivas och växa i!
I hjärtat av Dalsland, omgiven av sjöar och vacker natur, ligger Bengtsfors kommun. Här kombineras livskvalitet med utvecklingsmöjligheter i en trygg och välkomnande miljö. Bengtsfors är kanske mest känt för sina natursköna omgivningar och sina (399) sjöar som täcker cirka 17 procent av arean samt Dalslands kanal som rinner genom flera orter i kommunen. Kommunen har fem tätorter varav Bengtsfors är centralorten. De övriga orterna är Dals Långed, Billingsfors, Bäckefors och Skåpafors.
Bengtsfors kommun är kommunens största arbetsgivare och tillsammans arbetar vi för att skapa en hållbar och attraktiv kommun för våra medarbetare, invånare och företagare. Vi värdesätter glädje i arbetet och strävar efter att skapa en attraktiv arbetsmiljö med hög trivsel och engagemang - dessutom på en av Sveriges mest natursköna platser.
Välkommen till Bengtsfors kommun!Vår gemensamma värdegrund är
Gott bemötande, delaktighet, respekt, glädje, professionalism.
Det här är vi
Enheten för Arbete och integration är en del av Individ- och familjeomsorgen. På Arbete och integration utreder vi rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen samt leder och samordnar insatser mot arbetslöshet. Vi arbetar även med personer som har permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd, med fokus på etablering och integrering. I vårt arbete samverkar vi med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Vuxenutbildningen, kommunens näringslivsfunktion och övrig socialtjänst med flera. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö och chans att påverka och göra skillnad. Våra lokaler finns tillfälligt på Brogatan 10.
Det här är ditt jobb
Som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd kommer du att utreda behovet av och besluta om rätten till ekonomiskt bistånd enligt gällande lagstiftning. I arbetsuppgifterna ingår även enklare rådgivning, planering och samordning i såväl interna som externa kontakter. Du kommer att ha ett nära samarbete med enhetens arbetsmarknadssekreterare och tillsammans kommer ni att stötta den enskilde mot egenförsörjning.
Det här söker vi i dig
Vi söker dig som har en socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är önskvärt att du har erfarenhet av motiverande samtal och erfarenhet av att arbeta i Procapita/Lifecare. Vi lägger stor vikt vid personlig mognad och lämplighet. För att du ska trivas i rollen som socialsekreterare ser vi att du är ansvarstagande, flexibel och driven som person. Du har lätt för att fatta beslut utifrån gällande lagstiftning. Du har förmågan att arbeta självständigt samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt. Vi vill att du har erfarenhet av myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd.
Villkor för tjänsten
• Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Körkort klass B
Om anställningen
• Tillsvidareanställning
• Individuell lönesättning tillämpas, ange löneanspråk
• Utdrag ur polisens belastningsregister behövs före anställning
• Tillträde enligt överenskommelse
Vår rekryteringsprocess
I Bengtsfors kommun arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering. Vi strävar efter att anställa nya kollegor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenhet. Vi läser ansökningarna löpande så tveka inte att skicka in din ansökan till oss. Vi kontaktar dig om din ansökan är aktuell för nästa steg i rekryteringsprocessen.
Välkommen till Bengtsfors
Rik och vacker natur, vackra bruksorter, rik historia och kultur. Det finns mycket att uppleva i Bengtsfors.
Området präglas av höga berg och många sjöar som binds ihop av Dalslands kanal, vilket har gjort Bengtsfors populärt bland naturentusiaster och paddlare.
Bengtsfors - En del av Väst Sverige Ersättning
Ange lönekrav
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bengtsfors kommun
(org.nr 212000-1470) Kontakt
Enhetschef Arbete och integration
Ulrika Moberg ulrika.moberg@bengtsfors.se 0531-52 70 70 Jobbnummer
