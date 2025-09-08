Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd - Tillsvidare och vikariat
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett varierande och utvecklande arbete där en dag aldrig är den andra lik? Välkommen att söka tjänsten som socialsekreterare inom försörjningsstöd.
Ditt nya jobb
Hos oss jobbar vi med att utreda rätten till ekonomiskt bistånd. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge individuellt stöd och aktivt arbeta med motivationsarbete där varje individ är unik men målet alltid är att nå en självförsörjning. Vi erbjuder utbildning i MIX som är vår utredningsmall. I Jönköpings kommun har vi även börjat med e-tjänst där våra kommuninvånare som är i behov av ekonomiskt bistånd kan ansöka digitalt.
Som socialsekreterare hos oss har du dessutom en rad olika stödfunktioner som ger dig trygghet i din arbetsroll. Stödresurser som finns att tillgå är bland annat försörjningsstöd resurs samt en kommunjurist med socialförvaltningen som sitt arbetsområde. I arbetsteamet finns en förste socialsekreterare som ger handledning och finns som stöd när du fattar beslut i ärenden. Vi har väl utarbetade rutiner och processer och många kollegor att samarbeta med. Dessutom finns stöttning av din närmaste chef.
Din kompetens
Vi söker dig som har socionomexamen och det är önskvärt om du som söker har erfarenhet av handläggning av ekonomiskt bistånd eller har erfarenhet av annat myndighetsutövande uppdrag. Du är väl insatt i socialtjänstlagen och har MI utbildning. Det är meriterande om du har ett B-körkort.
Som person har du en god samarbetsförmåga, är flexibel och nyfiken. Du är van vid att arbeta i högt tempo och är intresserad av och har förmåga att motivera och stödja människor i processer som leder till självförsörjning. Du kan vidare prioritera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt och är mål- och resultatorienterad.
Du har goda kunskaper i svenska språket, både gällande tal-, läs- och skrift.
Vi lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Som socialsekreterare hos oss erbjuder vi dig 7 timmars arbetsdag, flextid och en grundlig introduktion i arbetet. Länk till förmånslistan: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Hos oss inom område Försörjningsstöd i Jönköpings kommun lägger vi stor vikt vid att tillsammans arbeta framåt mot och utveckla framtidens socialtjänst. Vi hjälps åt, lär av varandra och stimuleras av att dagligen vara med och utveckla och ta ansvar för verksamheten. Vi finns i nyrenoverade lokaler på Slottsgatan 5, Jönköping.
Bra att veta
I denna rekrytering tillsätts två tillsvidaretjänster, heltid, med tillträde enligt överenskommelse och tre tidsbegränsade vikariat med start och avslut enligt överenskommelse.
I din ansökan vill vi att det finns personligt brev, ett CV, bifogat examensbevis från socionomutbildningen samt tidigare tjänstgöringsintyg. All dina tjänstgöring ska kunna styrkas och det behöver framgå i vilken omfattning du arbetat, vilken anställningsform som varit aktuellt och vilken befattning du haft.
Vi använder oss av löpande urval.
Innan anställning är aktuell görs en registerkontroll där du ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering gäller utdraget som heter "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, se nedan. Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
