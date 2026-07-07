Socialsekreterare till ekonomisk bistånd
Herrljunga kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Herrljunga Visa alla socialsekreterarjobb i Herrljunga
2026-07-07
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Välkommen till Herrljunga! Med ett strategiskt läge i Västra Götaland och närhet till större städer kan du enkelt pendla och ta del av storstadens utbud, samtidigt som du behåller småstadens charm och gemenskap. Med naturen nära till hands finns det dessutom gott om möjligheter till friluftsliv och rekreation.
Hos oss får du chansen att arbeta i en stimulerande miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi sätter människan i centrum och strävar efter att varje medarbetare ska känna sig välkommen och sedd.
Vill du vara med och forma framtidens Herrljunga? Bli en del av oss för att göra vår kommun till den bästa platsen att bo, leva och arbeta på. Tillsammans bygger vi ett Herrljunga med växtkraft!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som ser fördelar med den lilla kommun, där vi samverkar och söker lösningar tillsammans.
I ditt dagliga arbete träffar du individer som befinner sig i olika livssituationer och ärendena är därför varierande, både innehållsmässigt och över tid. Du kommer tillsammans med oss arbeta för ett hållbart förändringsarbete där du kommer vara delaktig och ha en stor möjlighet att vara med och stärka och utveckla, både vår verksamhet och samverkan med Arbetsmarknadsenheten.
Du är med och utvecklar nya arbetssätt samtidigt som vi ska tillämpa och applicera Aktiviteskravet som träder i kraft 1 juli 2026.
Du kommer arbeta med myndighetsutövning, där du utför sedvanliga arbetsuppgifter inom ramen för ekonomiskt bistånd som utreda behov, fatta beslut, samverka, följa upp och tillsammans jobba med mål om att nå egen självförsörjning.
Du kommer också få möjlighet att tillsammans med kollegor planera för hur gruppen på bästa sätt kan ta sig an och rikta fokus för övergången till nya socialtjänstlagen.
Det sociala arbetet är grundläggande för oss och målet är att främja människors möjlighet till självförsörjning och självständighet. För att förstå var och ens unika situation behövs samverkan, både internt och externt, och det är en förutsättning i det sociala arbetet för den enskildes helhetssituation. Tillsammans med vår arbetsmarknadsenhet kommer vi stärka samverkan som är ett viktigt led för att komma till meningsfull sysselsättning och egen försörjning. .
Vi erbjuder dig en arbetsplats med positiv stämning och god sammanhållning där vårt mål är en tillitsbaserad organisation och medarbetarskap och som socialsekreterare få möjlighet att växa och utvecklas i det sociala arbetet, Vi erbjuder också en planerad introduktion med mentorskap.
Välkommen till en arbetsplats där vi tillsammans gör skillnad!Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning för ekonomiskt bistånd.
Som person ser vi att du är noggrann, strukturerad, pedagogisk och har god samarbetsförmåga. För att trivas i denna roll har du erfarenhet av, och tycker om, att möta andra människor i olika typer av livssituationer. Du är självständig och van att samverka med andra aktörer i ditt dagliga arbete. Du vill också vara med på vår utvecklingsresa, både i det sociala arbetet samt de projekt som pågår.
Utifrån att vi utövar myndighetsutövning ska du ha god kunskap och erfarenhet av handläggning och dokumentation, samt ha god kännedom om socialtjänstlagen. Erfarenhet av verksamhetssystemet Combine är meriterande. God svenska i tal och skrift är ett krav.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort och bank-id erfordras.
Intervjuer sker efter annonstiden har gått ut.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Efter överenskommelse .
I Herrljunga kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Om heltidsuppdrag saknas kan det innebära att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Herrljunga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Återkoppling kring ansökan kommer att ske efter annons tiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
Herrljunga kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335922". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Herrljunga Kommun
(org.nr 212000-1520)
Box 201 (visa karta
)
524 23 HERRLJUNGA Arbetsplats
Herrljunga kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Mirnes Voloder mirnes.voloder@herrljunga.se +4651317368 Jobbnummer
9995725