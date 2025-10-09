Socialsekreterare till Ekonomienheten
I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre. Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället.
Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter. Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun.
När vi gör varandra bättre - gör vi Sandvikens kommun bättre!
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun har en funktionsindelad organisation. Inom förvaltningens ansvarsområde finns barn- och ungdomsvård, beroendevård, ekonomiskt bistånd och familjerätt samt handläggning av alkoholtillstånd och strategiskt arbete inom områdena folkhälsa och trygghet och ANDTS. Förvaltningen har en väl utbyggd öppenvård för barn, unga och deras familjer samt för vuxna.
Ekonomienheten består idag av 30 medarbetare. För att möjliggöra för ett nära och aktivt ledarskap inom enheten finns utöver verksamhetschef även två enhetschefer samt två gruppledare. Enheten handlägger ekonomiskt bistånd, bostadssociala kontrakt, förmedling av egna medel samt dödsbohandläggning för dödsboanmälan. Vi har ett väl fungerande samarbete med interna och externa aktörer inom arbetsmarknadssektorn.
För att balansera de höga krav som ställs i yrket erbjuder förvaltningen samtliga myndighetsutövande medarbetare en timmes reflektionstid per arbetsdag.
Dessutom erbjuder vi dig:
* semesterväxling
* årsarbetstid
* friskvårdsbidrag
* hälsofrämjande aktiviteter
* extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom vår enhet utreder, bedömer och beslutar du om ekonomiskt bistånd samt bostadssociala kontrakt. En viktig del i arbetet är att tillsammans med den sökande, arbeta för att hitta lösningar som stärker hens resurser och möjligheter till att bli självförsörjande. I uppdraget ingår även samverkan med våra samarbetspartners, både internt och externt.
Hoppas att du vill vara en del av vår enhet och utvecklas tillsammans med oss!Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som vi bedömer likvärdig.
Erfarenhet av myndighetsutövning inom kommunal socialtjänst är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi förutsätter att du är en empatisk och trygg person med förmåga till reflektion. Arbetet hos oss förutsätter både flexibilitet och förmåga till struktur och att trivas med att arbeta i ett högt tempo. För att kunna arbeta hos oss ska du även ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och ha lätt för att fatta beslut och att stå för dessa.
