Socialsekreterare till Boendemottag, Mottagsenheten
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2026-07-07
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Ref: 20261670Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
På sektionen Boendemottaget utgör du som socialsekreterare en ingång för hemlösa Malmöbor. Arbetsuppgifterna är av utredande karaktär där dokumentation, kommunikation och hög grad av samarbete är centrala delar i arbetet.
Du kommer arbeta med att ta emot samt utreda ansökningar avseende rätten till bistånd för boende enligt 11:1 med stöd av 4:1 SoL samt skyddsärenden gällande våld utanför relation. I rollen ingår även att ge Malmö stads medborgare råd och stöd i boendefrågor samt informera om andra verksamheter i kommunen, dit medborgare kan vända sig för stöd och hjälp.
Som socialsekreterare i mottaget har du en nära samverkan med övriga kollegor på boendeenheten samt andra sektioner inom avdelningen. Du samverkar även mycket med andra myndigheter och verksamheter, som till exempel sjukvården. Mycket av arbetet består av kontakt med enskilda, både per telefon och vid besök.Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen (210 hp) som har minst ett års erfarenhet av socialt arbete. Har du tidigare erfarenhet av arbete i mottag och erfarenhet av arbete i Lifecare är det meriterande. Då arbetet innefattar många samtal och mycket arbete med skriftliga beslut är det viktigt att du kan formulera dig väl på svenska i både tal och skrift.
Vi er gärna att du har tidigare erfarenhet av myndighetsarbete inom socialtjänsten samt utbildning inom MI. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av IT-stödet "Mina planer".
Som person ser vi att du som söker har ett stort engagemang för målgruppen och ett genuint intresse för socialt arbete. Eftersom arbetet innebär mycket samarbete, såväl med klienter som med olika samarbetspartner, både internt och externt, är det av stort vikt att du har en god förmåga att bygga relationer. Arbetet präglas även av föränderlighet, det är därför viktigt att du lätt kan förhålla dig till och anpassa dig efter omgivning och situation. Du är lugn, stabil och positiv även när det är högt tempo. Sist men inte minst ser vi att du har en nyfikenhet som gör att du är intresserad av att söka ny information och hålla dig uppdaterad på exempelvis lagstiftning, praxis och metoder i arbetet.
Om arbetsplatsen
Enhet Mottag är avdelningens "väg in" till verksamheten. Enheten består av sex sektioner. Två sektioner arbetar med hemlöshet och består av boendemottaget och nödbiståndsteamet. Två sektioner är riktade mot våld i nära relation och heder (en av dem är en mottagssektion och den andra arbetar långsiktigt med ärendena efter mottagets initiala bedömning och placering). Inom enheten finns även ekonomimottaget och vuxenmottaget.
Vi strävar efter att vara en arbetsgrupp med god stämning och bra sammanhållning. Vi har olika yrkesbakgrund, ålder och erfarenhet där vi stöttar varandra i vårt arbete. Enheten har även en hög ledartäthet och stöd finns att tillgå från chef och förste socialsekreterare. För oss är det viktigt att du som ny medarbetare får en god introduktion, ett nära ledarskap och stöd i det dagliga arbetet. Du har regelbunden intern handledning med din förste socialsekreterare samt även extern handledning.
Som anställd hos oss erbjuds du förutom handledning även metodutveckling, friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid och möjlighet till semesterväxling.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Önskat tillträde: Snarast enligt överenskommelse. Övrig information
Rekryterande chef är Anabel Tsunoda som är på semester under annonseringen. Chefskollega Linda Byqvist finns tillgänglig för frågor, se kontaktuppgifter.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261670". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendegatan 1 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig kontakt
Vision Malmöavdelningen visionavdelningen@malmo.se +4640304830 Jobbnummer
9995555