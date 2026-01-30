Socialsekreterare till Boendeenheten på Hisingen!
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg
2026-01-30
Boendeenheten på Hisingen söker nu en socialsekreterare till vår grupp som arbetar myndighetsutövande med boendeinsatser, med målet att minska hemlösheten! Boendeenheten handlägger ärenden som rör kommunala kontrakt, referensboende och nödbistånd.
Enheten ansvarar också för Hisingens Vräkningsförebyggande insatser och Boenderådgivning. Arbetsgruppen består av 13 socialsekreterare och två 1:e socialsekreterare, och har sin arbetsplats på Höstvädersgatan 1 ett stenkast från hållplatsen vid Vårväderstorget.Dina arbetsuppgifter
Ett tryggt, stadigvarande boende är ett grundläggande behov för att ta sig an livets alla delar, vilket gör detta uppdrag meningsfullt och intressant!
Ditt grunduppdrag som socialsekreterare är att utreda ansökan, bedöma behoven av insatser och rätten till bistånd, enligt socialtjänstlagen. En stor och betydande del av uppdraget är att arbeta i snabba processer kring nödbistånd, med målet att ge den enskilde de verktyg den behöver för att i närtid lösa sin boendesituation på egen hand.
Du har också i uppdrag att driva på och följa upp att de insatser som beviljats, leder mot de mål som formulerats tillsammans med den enskilde. I handläggningen tillämpar du förvaltningslagen, socialtjänstlagen, sekretesslagstiftningen samt övriga föreskrifter, bestämmelser och rutiner som styr vår verksamhet. I arbetet samverkar du internt med kollegor vid andra enheter, med myndigheter och andra externa aktörer som spelar en roll på vägen till en stadigvarande bostad.
Du erbjuds stöd genom metodhandledning av 1:e socialsekreterare och processhandledning i grupp och du har möjlighet att jobba på distans en dag i veckan!Kvalifikationer
Socionom eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig och adekvat, är ett krav.
Du är förtrogen med den lagstiftning och de förskrifter som styr vår verksamhet och har förmåga att tillämpa dessa.
Du förstår vikten av en rättssäker handläggning och vad det innebär i praktiken.
Då uppdraget som socialsekreterare bygger på samtal, möten och dokumentation är det ett krav att du kan uttrycka dig väl på svenska, muntligt såväl som skriftligt.
Uppdraget innebär vidare att du behöver vara bekväm i sociala situationer, informella som formella. Du kan stå för fattade beslut, även när de är svåra.
För att vår verksamhet ska fungera på bästa sätt, såväl för vår målgrupp som för enheten, tar du ansvar för både egna och verksamhetens gemensamma arbetsuppgifter och är beredd att "hugga i" där och när det behövs.
Vidare behöver du kunna be om råd, stöd och hjälp av kollegor/arbetsledning i den stund det finns oklarheter för dig i dina arbetsuppgifter.
Tidigare erfarenhet som myndighetsutövande socialsekreterare är meriterande liksom bekantskap med vårt dokumentations-system Treserva.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där vi tillsammans utvecklar socialförvaltningen Hisingen? Välkommen med din ansökan!Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/490". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Anna Eriksson anna.2.eriksson@socialhisingen.goteborg.se 031-3653904 Jobbnummer
9715229