Socialsekreterare till Boendeenheten för myndighetsutövning
Linköpings kommun / Socialsekreterarjobb / Linköping Visa alla socialsekreterarjobb i Linköping
2026-08-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Hos oss är du som socialsekreterare i utredning och uppföljningsgruppen den som sammanhåller och är den centrala knutpunkten som koordinerar och driver processen framåt tillsammans med individen. Detta genom att vara den sammanhållande länken mellan individen och andra aktörer såsom vårdkontakter, arbetsförmedlingen, frivården, arbetsliv och försörjning, budget- och skuldrådgivning. Du kommer att arbeta med en aktiv utredningsprocess med målsättningen att individen ordnar sin egen boendesituation. Du kommer att ha ett viktigt och meningsfullt uppdrag där du möter människor som riskerar att hamna i, eller befinner sig i hemlöshet.
I utredningsarbetet kartlägger du individens livssituation och samlar in den muntliga och skriftliga information som behövs för att kunna identifiera hinder som kan försvåra för etablering på den ordinarie bostadsmarknaden. Som socialsekreterare kartlägger du eventuella hinder som individen kan ha och ger stöd till hur denna kan gå tillväga i bostadssökandet samt ger visst praktiskt stöd i bostadssökandet vid behov. Eftersom Boendeenhetens insatser är kopplade till hyreskontrakt ingår även hyresjuridiska frågor i ditt arbete där du tillsammans med Bostadssamordnare informerar om och följer upp de krav som ställs på en hyresgäst.
Din arbetsplats
Vi söker nu en socialsekreterare för myndighetsutövning i gruppen utredning och uppföljning på Boendeenheten. Boendeenheten har fyra arbetsgrupper där utredning och uppföljning är en av arbetsgrupperna. Arbetsgruppen består av fem socialsekreterare. Du arbetar nära 1:e socialsekreterare. Arbetsgruppen har veckomöte tillsammans med 1:e socialsekreterare samt handledning.
Arbetstiderna är förlagda till 07.50-17.00 med flextidsavtal förutom under sommarmånaderna då vi har förkortad arbetstid med en timme. Du utgår från nyrenoverade lokaler på Drottninggatan 45, här är arbetsplatsen aktivitetsbaserad och du väljer din plats för dagen utifrån dina arbetsuppgifter. Möjlighet till distansarbete finns efter överenskommelse, när det bedöms lämpligt utifrån verksamhetens behov samt personliga förutsättningar.
Du som söker
Vi söker dig med socionomexamen eller beteendevetenskaplig examen som arbetsgivaren bedömer lämplig och då finns också krav om att du har läst en kurs inom socialrätt. Vi ser det som meriterande om du läst kurser inom socialt arbete och förvaltningsrätt. Vi ser det även som meriterande om du har genomgått utbildning i motiverande samtal (MI) och Bostad först.
Det är önskvärt om du som söker har tidigare erfarenhet av myndighetsarbete inom socialtjänstens ansvarsområde. Har du erfarenhet av att utreda boendeinsatser och arbetat med frågor kopplat till ekonomi är det meriterande. Har du även tidigare erfarenhet av att arbeta med individer som befinner sig i social utsatthet ser vi det som meriterande. Även erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande samt erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Treserva ser vi som meriterande.
Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, eftersom du ska skriva beslut och yttranden till myndigheter samt sköta interna och externa kontakter med tillhörande dokumentation. Då resor ingår i tjänsten är B-körkort ett krav. Har du kunskap om hyreslagen/jordabalken ser vi det som meriterande.
Som person är du självgående i ditt arbete och tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du arbetar bra med andra människor. Du är trygg, stabil och kan skilja på det personliga och det professionella. Du är lyhörd och lyssnar till medarbetare och klienters olika behov. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet och förstår din roll i ditt arbete. Du har en förmåga att kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Då den ena dagen sällan är den andra lik behöver du som person har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, och se möjligheter i förändringar.
För den här tjänsten kommer vi att begära ett utdrag ur belastningsregistret inför anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
Du ansöker med e-legitimation. Saknar du e-legitimation? Kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper vi dig.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17594
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Besök gärna https://www.linkoping.se/arbete-och-lediga-jobb/jobba-hos-oss
för att ta del av medarbetarberättelser, förmåner, kollektivavtal och lönestatistik.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Socialförvaltningen (visa karta
)
581 81 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Enhetschef
Sophia Strandberg sophia.strandberg@linkoping.se +4613208923 Jobbnummer
10018319