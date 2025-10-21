Socialsekreterare till Boendeenheten
Lunds kommun / Socialsekreterarjobb / Lund Visa alla socialsekreterarjobb i Lund
2025-10-21
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Boendeenheten arbetar med att minska och motverka hemlöshet i Lunds kommun och enheten består av
• Kvarbo, vårt vräkningsförebyggande team
• Akutboende, stöd och rådgivning av bostadssökande åt personer i akut hemlöshet
• Stödlägenheter, utredningar av bistånd till bostad med stöd med exempelvis bostad först
• Social förtur och tillfälliga bostäder till våldsutsatta
Sammanlagt är vi 11 medarbetare med varierande bakgrund, erfarenhet och kompetens men med stark sammanhållning och gott samarbete.
Vi arbetar gentemot hela Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, samverkar med serviceförvaltningens bostadsorganisation, kommunala och privata hyresvärdar i mötet med kommunens medborgare.
Vi arbetar utifrån aktivitetsbaserat arbetssätt med flexibla arbetsplatser beroende på uppgift, har en egen lunchrestaurang i huset och nära till centralstationen och Lunds stadskärna.Publiceringsdatum2025-10-21Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare på boendeenheten utreder du ansökan om bistånd till stödlägenhet, s.k. sociala andrahandskontrakt, vilket innebär att du har myndighetsutövning och ansvarar för att utreda, bevilja, följa upp och avsluta beviljade insatser. Inom teamet har du fyra kollegor och stöd av förste socialsekreterare.
Tjänsten innehåller en hel del dokumentation vilket kräver att du har erfarenhet av skriftligt utredningsarbete och dokumentation.
Tjänsten innebär att du arbetar med utredning av bistånd till stödlägenhet. Det ingår även att planera för överlåtelse av hyreskontrakt och göra uppföljningar med socialrådgivare och brukare både i stödlägenheten och på arbetsplatsen.
Vi söker dig
Du har en socionomexamen samt minst ett års erfarenhet av arbete som socialsekreterare med erfarenhet av utredningsarbete gentemot vuxna.
Uppdraget innebär att du behöver vara självgående och ha ett tydligt och strukturerat sätt att arbeta och prioritera din arbetsdag. För att kunna utreda och dokumentera krävs att du har tillräckligt goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Som utredare krävs en god samarbetsförmåga och förmåga att planera tillsammans med brukare och andra samarbetsparter internt och externt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning, utredning av bistånd till stödlägenhet/sociala andrahandskontrakt i Lifecare. Samt om du har gått CAN skattningsutbildning, MI, kunskaper i hyresjuridik och Bostad först
B körkort är meriterande men inte ett krav.
Annonsen gäller ett vikariat för en medarbetare som ska gå på föräldraledighet i februari 2026 och cirka ett år framåt. Intervjuer kommer att hållas löpande under annonsens publicering, där både enhetschef, skyddsombud och medarbetare från enheten deltar.
Istället för personligt brev ombeds du besvara urvalsfrågorna i annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetareÖvrig information
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen där cirka 600 medarbetare ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/923". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Kontakt
Gemila Al Kuraishi gemila.alkuraishi@lund.se Jobbnummer
9567642