Socialsekreterare till biståndsenheten
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2026-07-13
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Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Biståndsenheten består av 14 engagerade socialsekreterare, en socialadministratör, två 1:e socialsekreterare och en enhetschef.
Enheten ansvarar för myndighetsutövning enligt SoL (äldreomsorg) och LSS samt lag om färdtjänst och riksfärdtjänst. Utöver myndighetsutövning arbetar vi aktivt med samverkan och utveckling inom olika områden och din insats som socialsekreterare är mycket viktig. Du erbjuds kompetensutveckling, intern metodhandledning och extern processhandledning.
Biståndsenheten är belägen i centrala Nödinge med närhet till både E45:an och goda kollektivtrafikförbindelser.
I denna annons söker vi två medarbetare till myndighetsutövning äldreomsorg som primärt arbetar med målgruppen +65år. Den ena tjänsten kommer främst att vara inriktad mot in- och utskrivningsprocessen kopplat till slutenvården. Vill du arbeta på en arbetsplats med en spännande målgruppsinriktning med stort fokus på kvalitet och utveckling?
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare handlägger du ansökningar om bistånd samt begäran om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) främst kring insatser kopplade till målgruppen +65 år. Du arbetar utifrån aktuell lagstiftning med att informera, utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser. I din roll som socialsekreterare kommer du att möta personer med olika former av funktionsnedsättning, deras familjer, nätverk samt godemän/förvaltare. Vi samarbetar med utförarverksamheter, övrig socialtjänst, myndigheter och sjukvård. Det finns en möjlighet att handläggning av färdtjänstärenden enligt färdtjänstlagen ingår som en del av uppdraget.
Arbetet innebär i hög utsträckning myndighetsutövning med krav på rättssäkerhet, gemensamt förhållningssätt och likvärdiga bedömningar. Du ska med hjälp av din kunskap och ett gott bemötande säkerställa att de individer vi möter får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Hos oss får du ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med stor möjlighet att påverka.
Som socialsekreterare i vårt SAMSA-team utgör en stor del av ditt uppdrag planering och samordning i syfte att arbeta för en säker och smidig utskrivning från slutenvården. Detta sker i nära dialog med individen, dess närstående samt berörda professioner. Inom teamet följer ni den enskildes väg genom utskrivningsprocessen - från slutenvården till en trygg återgång i hemmet, där områdeshandläggare tar vid.
Arbetet ställer höga krav på samverkan, struktur och helhetssyn. Du samarbetar nära med slutenvård, primärvård och kommunal vård- och omsorg för att säkerställa att den enskildes behov tillgodoses på bästa sätt - i enlighet med socialtjänstlagen och med den enskildes bästa i fokus.
Framtiden ställer krav på nya arbetssätt och ett gemensamt ansvarstagande i planeringskedjan. Hos oss blir du en viktig komponent i detta arbete samt del av ett engagerat team.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom.
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet av myndighetsutövning avseende aktuell målgrupp och är väl förtrogen med gällande lagstiftning.
• Har god kommunikativ och analytisk förmåga, såväl internt som externt.
• Är trygg, strukturerad och kan behålla fokus på uppdraget trots omgivningens olika krav.
• Trivs med att samverka och bidra till gemensamma lösningar.
• Gillar utveckling och drivs av att hitta effektiva och rättssäkra arbetssätt.
Det är viktigt att du har god systemvana samt erfarenhet av verksamhetssystemet Treserva. Erfarenhet av SAMSA och IBIC är meriterande.
B-körkort är ett krav.Övrig information
Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år)
Ansökningsblanketten hittar du här: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Vår värdegrund bygger på att tillsammans tar vi ansvar och skapar förtroende. Vi är måna om att våra medarbetare i Ale mår bra och erbjuder där det är möjligt flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt förmånliga kollektivavtal. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Tillsammans skapar vi möjligheter, här finns en plats för alla och vi har nära till varandra.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale Kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
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449 31 NÖDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Fackliga representanter nås via Kontaktcenter 0303-703000 Jobbnummer
10000512