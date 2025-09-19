Socialsekreterare till beredskapsteamet inom ekonomiskt bistånd vid EÅV sdf
2025-09-19
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden.
Vill du arbeta i en dynamisk och varierad roll där din kompetens gör verklig skillnad? Vi söker nu en socialsekreterare till vårt beredskapsteam inom ekonomiskt bistånd.
Det här är en tjänst för dig som trivs med ett högt tempo, omväxlande arbetsuppgifter och ett stort ansvar.
Om rollen
Som socialsekreterare i beredskapsteamet ansvarar du för att hantera klienters behov vid frånvaro av ordinarie personal. Arbetsuppgifterna innefattar möten med klienter, handläggning av ansökningar samt att organisera och prioritera inkommande ärenden. Du och dina fyra teamkollegor bemannar även vår beredskapstelefon varje eftermiddag, där du hanterar allt från nödprövningar till servicefrågor från medborgare. Du rapporterar till enhetschef.
Inom ramen för uppdraget introducerar du nyanställda timvikarier och fungerar som mentor. Vi ser våra timvikarier som potentiella framtida kollegor, och därför är både introduktion och mentorskap viktiga delar av arbetet och du förväntas agera som en god ambassadör för uppdraget inom ekonomiskt bistånd. Du kommer att ha många kontaktytor, både internt med kollegor och chefer, samt externt med samarbetspartners.
Exempel på arbetsuppgifter som förekommer
Du handlägger ansökningar om ekonomiskt bistånd, när områdets socialsekreterare är frånvarande för kortare perioder.
Du planerar och samordnar arbetet för timvikarier vilket även innefattar att handleda och rätta beslut som förbereds av timvikarierna.
Du bemannar vår beredskapstelefon där vi får samtal från både klienter och övriga medborgare.
Du matchar inkomna handlingar med ansökningar om ekonomiskt bistånd.
Du samarbetar men områdets chefer.
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
Minst ett års erfarenhet av myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Arbetat i team med andra socialsekreterare.
Introducerat nyanställda till arbetet.
Erfarenhet av arbete inom Stockholm stad.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
God samarbetsförmåga - Du trivs med att arbeta i team och har lätt för att skapa goda relationer med kollegor, chefer och externa aktörer.
Flexibilitet och anpassningsförmåga - Du är bekväm med att snabbt växla fokus och hantera nya situationer när förutsättningarna förändras.
Strukturerad arbetsstil - Du har förmåga att prioritera och organisera ditt arbete även under tidspress.
Initiativförmåga - Du tar ansvar, är självgående och ser vad som behöver göras utan att vänta på instruktioner.
Kommunikativ förmåga - Du uttrycker dig tydligt i både tal och skrift och har ett respektfullt bemötande gentemot klienter och kollegor.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Ersättning
