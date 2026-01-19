Socialsekreterare till Barnenheten i Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Vi söker dig som vill jobba med oss på barnenheten! På vår enhet stöttar vi varandra och prioriterar en positiv arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och uppskattade.
Barnenheten består av en enhetschef och två utredningsgrupper med en gruppledare i varje grupp. Gruppledaren leder våra medarbetare i det dagliga arbetet. På området finns stödfunktioner i form av mentorer, jourhemshandläggar samt handläggarnärastöd. På barnenheten arbetar socialsekreterare med skiftande bakgrund och kompetens, vilket vi ser som en styrka. Vi har stort fokus på barns delaktighet och bemötande.
Vi erbjuder
För att få en bra start på din nya arbetsplats lägger vi stor vikt vid din introduktion och du får stöd av våra mentorer och gruppledare. Introduktionen sker som mest intensivt under ditt första anställningsår. Det innebär både enskild stöttning men även metod- och processutveckling i större grupp. Som socialsekreterare kommer du att erbjudas Signs of Safety-introutbildning. Du får tillgång till intern och extern handledning samt möjlighet att ta del av stadens stora utbildningsutbud.
Vi tillämpar vinter- och sommararbetstid samt flextid. Du får friskvårdsbidrag à 3000 kronor per år och har möjligt att ansöka om semesterväxling.
Läs mer om förmåner i Stockholm stad på:https://jobba.stockholm/formaner/
Om du blir aktuell för tjänsten görs rekryteringen i två steg. Först träffar du chef/gruppledare på intervju och sedan ett möte med socialsekreterare på enheten.
Din roll
Du kommer att arbeta i en av våra utredningsgrupper med utredning och uppföljning av insatser enligt SoL och LVU för barn 0-12 år och deras familjer. Arbetet som socialsekreterare är varierande och betydelsefullt. Du genomför utredningar enligt SoL och LVU, samt följer upp beviljade insatser. Vi arbetar enligt BBiC (Barns behov i centrum) och Signs of Safety, med stöd av bl.a. EARL, och MI (motiverande samtal). Arbetet innebär också nära samverkan med både interna och externa samarbetspartners såsom förskola, skola, BVC, BUP och polis m.fl. Du kommer att ingå i en lärande organisation och du får möjlighet att bidra till den proaktiva anpassningen av det arbetssätt vi långsiktigt skapar för att möta framtidens socialtjänst med tidiga, förebyggande och kvalitativa insatser för våra målgrupper.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• Erfarenhet som socialsekreterare inom myndighet barn och unga
Det är meriterande med:
• Utbildning och erfarenhet av att arbeta med Signs of safety
• Utbildning i samtal med barn
• Utbildning och erfarenhet av riskbedömningsinstrument EARL.
Som socialsekreterare behöver du vara trygg och stabil samt ha en hög grad av personlig mognad. Du behöver ha en god empatisk förmåga och kunna skapa goda relationer med barn och deras familjer samt alla de parter som du samverkar med. Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du arbetar bra med komplexa frågor och kan snabbt analysera situationer, lösa problem och fatta beslut. Du kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/253". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Hägersten-Älvsjö, Barnenheten Kontakt
Pia Josefsson pia.josefsson@stockholm.se 08-50822379 Jobbnummer
9691683