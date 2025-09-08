Socialsekreterare till Barnenheten 0-12 år Huddinge Kommun
2025-09-08
I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag!
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Om arbetsplatsen
Barnenheten är en del av Barn- och ungdomssektionen inom Individ- och familjeomsorgen (IFO). Vi arbetar med utredning och uppföljning av insatser enligt SoL och LVU. Målgruppen är familjer med barn i åldern 0-12 år och deras nätverk.
Vårt främsta fokus är att bedriva det goda sociala arbetet. Nya medarbetare har ett gott kollegialt stöd från sina kollegor och chefer. Enheten är indelad i fem mindre grupper med en gruppledare i varje grupp för att kunna ge ett nära stöd till socialsekreterarna. I regel arbetar socialsekreterare i par.
Vi har ett introduktionsprogram som sträcker sig över det första anställningsåret och innehåller individuellt anpassad introduktion såväl som utbildning i grupp. Är du mer erfaren gör vi tillsammans en långsiktig utvecklingsplan för att på bästa sätt främja din fortsatta utveckling. Samtliga grupper har extern handledning och löpnade kompetensutveckling. Vi är stolta över det arbete vi gör och vi vill fortsätta att verka för förbättringsarbete. Vi arbetar gemensamt över enheten med metod- och utvecklingsfrågor. På vår enhet har du stort utrymme att använda ditt kunnande och du ansvarar tillsammans med dina kollegor i gruppen för att det sociala arbetet genomförs rättssäkert, professionellt och med ett gott bemötande.
Vi sitter i i Flemingsberg, ett av kommunens mest expansiva områden, med bra kommunikationer och närhet till såväl natur som viktiga knutpunkter som Huddinge sjukhus och Södertörns högskola.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Vi söker engagerade medarbetare som vill utföra kvalificerat utredningsarbete främst enligt Socialtjänstlagen och LVU. I tjänsten ingår även att ansvara för uppföljning av insatser. Vi arbetar för att öka barnens trygghet och stabilitet i sin hemmiljö samt att uppmuntra och stärka familjernas egna resurser. Våra arbetsmetoder grundar sig på Signs of Safety och Motiverande samtal.
Vi arbetar för att öka barnens trygghet och stabilitet i sin hemmiljö samt att uppmuntra och stärka familjernas egna resurser. Socialsekreterarna har praktiskt stöd av en administrativ handläggare samt stöd i form av en skribent som i vissa ärenden skriver våra beslutsunderlag.
Vi strävar efter att ligga i framkant inom Signs of safety, vilket alla medarbetare får utbildning i. Vi har även socialsekreterare som coachar i förhållningssättet. På enheten finns även coacher i samtalsmetoden Motiverande samtal som också är en basutbildning för alla som arbetar på enheten.
Vi är ett glatt, vänligt och hjälpsamt gäng som trivs på vår arbetsplats. Vi har alla ett högt engagemang med barnets bästa i fokus som du självklart delar.
På enheten arbetar vi både självständigt och tillsammans med andra. Som person behöver du ha en personlig mognad och god empatisk förmåga. Vi samverkar med andra aktörer kring barnet och vi arbetar oftast i par därför behöver du vara både relationsskapande och ha en god förmåga att samverka. Vi är inne i en spännande period där vi påbörjat ett utvecklingsarbete för att ställa om oss till den nya socialtjänstlagen som beräknas träda i kraft år 2025.
Publiceringsdatum2025-09-08Kvalifikationer
För att utreda barn samt bedöma behovet av insatser krävs socionomexamen. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av utredningar barn och ungdomar inom socialtjänsten eller erfarenhet av myndighetsutövning. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Det är bra om du är förtrogen med Signs of Safety och MI.
Som person behöver du ha en personlig mognad och god empatisk förmåga. Vi samverkar med andra aktörer kring barnet och vi arbetar oftast i par därför behöver du vara både relationsskapande och ha en god förmåga att samverka.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Enhetschef Ann-Charlott Lind-neville: ann-charlott.lind-neville@huddinge.se


Sista dag att ansöka är 2025-09-22
