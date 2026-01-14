Socialsekreterare till Barn- och ungdomsenheten
Kom närmare - kom till Nykvarns kommun! Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet väntar ungefär 12 000 invånare på att just du och din insats ska göra skillnad i deras vardag. Vi är en relativt ung kommun - driv, ansvar och utvecklingsvilja präglar oss. Idag är vi cirka 800 engagerade medarbetare, och vi behöver bli fler. Är du en av dem?
Vi på vård och omsorgskontoret är stolta över att göra skillnad i det lilla och stora. Korta beslutsvägar, nära till brukare och engagerade medarbetare gör det möjligt för var och en att bli specialist inom just sitt område. Vi utvecklas och förbättras ständigt och tar ansvar genom att ge rätt insats till rätt person i rätt tid.
Vi på enheten för Barn och Familj, ser fram emot att få dig som vår nya kollega. Barn och familj i Nykvarn har som mål att erbjuda dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge Nykvarns invånare den bästa verksamheten.
Eftersom vi gemensamt bidrar till varandras arbetsmiljö är det för oss viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.
Vi består organisatoriskt av en enhetschef, en gruppledare, 3 socialsekreterare i mottagningsfunktion, 6 socialsekreterare som ansvarar för utredning och uppföljning av insats, 1 handläggare för familjehemsplacerade barn samt 2 socialsekreterare som ansvarar för familjehemsvård/familjerätt.
Vi sitter centralt i nybyggda lokaler i Nykvarns kommunhus. Arbetsplatsen ligger i nära anslutning till kommunikationer och det finns gratis parkering på gångavstånd till arbetsplatsen. Enheten är placerad tillsammans med enheten som arbetar med vuxna vilket gör att samverkan är lätt och en integrerad del av enhetens dagliga arbete om behov finns.
Socialsekreterare till Barn- och ungdomsenheten
Enheten barn och familj växer, vi förstärker därför barns och ungdomsenheten med ytterligare en kompetent socialsekreterare, med intresse för utveckling och kvalitetsarbete. Tjänsten är på 100 %.
Som socialsekreterare i utredningsgruppen arbetar du med barn/ungdomar och deras föräldrar. Genom följsamhet till processer och riktlinjer bedriver du en rättssäker myndighetsutövning. Du ska självständigt kunna utreda barnens behov av skydd och stöd, analysera och bedöma behov av insatser och sedan följa upp beviljade insatser. Du kommer vara en viktig del av enhetens arbete kring att handleda nya kollegor och utveckla arbetssätt för kvalitetssäkring samt utvecklingen som behöver utföras inför nya socialtjänstlagen.
Vi har ett målstyrt arbetssätt och du kommer genom ditt arbete att bidra till att verksamhetens mål uppnås på ett bra sätt. I ditt arbete ingår att samarbeta med andra professionella både inom enheten, inom förvaltningen och externt, för barnets och familjernas bästa.
Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga handläggare och chefer på enheten, kommunala och privata utförare samt andra huvudmän inom verksamhetsområdet.
Övrig information
Nykvarns kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser det som meriterande om du talar finska.
För den här tjänsten så måste du ha B-körkort. KvalifikationerKvalifikationer
Du har socionomexamen
Du har erfarenhet av utredningsarbete
Du är trygg och stabil med hög grad av empati och ett positivt tankesätt
Du är flexibel
Du har en bra samarbets- och initiativförmåga
Du ska kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
Du är lockad av att verka i en spännande kommun i utveckling där du vill vara med och driva utvecklingsarbetet.
Meriterande:
Du har erfarenhet och drivs av intresse för utvecklingsfrågor, kvalitetssäkring, samverkan och teambaserat arbetssätt.
Du har erfarenhet av att jobba enligt förhållningssättet Signs of Safety
Du har kunskap och erfarenhet av utredning enligt SAVRY/EARL
Hos oss kommer du ha möjlighet till kompetensutveckling då det är ett område som vi arbetar aktivt med samt att vi har en nära samverkan mellan enheten som arbetar med vuxna samt de som utför insatserna vilket bidrar till ett arbetsplatslärande.Så ansöker du
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
För denna befattning kan intervjuer komma att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2026:002".
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2026:002". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nykvarns kommun
(org.nr 212000-2999) Körkort
Enhetschef
Jenny Vallin jenny.vallin@nykvarn.se Jobbnummer
9684686