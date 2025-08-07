Socialsekreterare till Barn- och ungdomsenheten
2025-08-07
Barn och ungdomsenheten i Vänersborgs kommun söker socialsekreterare.
Har du ett stort engagemang för barn, unga och deras familjer, så kan du vara den vi söker!
Då några av våra kollegor går vidare till andra utmaningar söker vi nu nya kollegor för att bibehålla tjänster där det finns utrymme för både de planerade och för de oförutsedda och angelägna arbetsuppgifterna.
Vi erbjuder dig en tjänst med välplanerad introduktion och goda möjligheter till kompetensutveckling bland annat genom Yrkesresan. Vi erbjuder även tät metodhandledning av 1:e socialsekreterare och processhandledning tillsammans med dina kollegor som leds av extern handledare. Alla nya medarbetare hos oss får en mentor som verkar som kollegialt stöd under din första tid hos oss. Vi erbjuder dig också flertalet förmåner som anställd. Alla socialsekreterare har bland annat möjlighet till fyra förtroendagar per år i syfte att stärka möjligheten till reflektion och återhämtning, utöver ett generöst flextidsavtal.
Enheten är uppdelad i fyra team; mottagningsteam, våldsteam, barnteam och ungdomsteam. Mottagningsteamet tar emot anmälningar och ansökningar när det gäller nya ärenden på enheten och fungerar även som rådgivande instans till t ex förskola och skola när det finns oro för barn och ungdomar. Barnteamet, ungdomsteamet och våldsteamet utreder, fattar beslut och följer upp beslutade insatser utifrån olika typer av problematik, som till exempel omsorgsbrist i hemmet, relationsproblematik och kriminalitet. Barnteamet arbetar med barn i åldrarna 0-12 år och ungdomsteamet arbetar med ungdomar i åldrarna 13-20 år. Våldsteamet arbetar med barn och unga som varit eller som misstänks har varit utsatta för någon form av våld och övergrepp. På enheten arbetar även fyra 1:e socialsekreterare som bland annat ansvarar för att ge ett tätt och nära metodstöd och leda och fördela det vardagliga arbetet.
Vill du veta hur dina blivande kollegor upplever sin arbetsplats? Här kommer en hälsning från dem!
Vi är ett hyfsat stort gäng med lika många olika personligheter som får det att fungera klockrent. Vi skrattar mycket, högt och ofta! Vi ser till att ta tillvara på kropp och själ och lägger kraft på att påminna varandra om raster och luncher. Vår arbetsgrupp tar stort ansvar för varandras välmående och det finns alltid en kollega nära som man kan vända sig till. Vi är en del av en organisation som under lång tid har arbetat för att vår arbetsbelastning och personaltäthet ska vara rimlig. Detta är något som syns och känns i arbetsgruppen. Om du vill trivas på jobbet - välkommen till oss! Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i något av våra utredningsteam med myndighetsutövning och handläggning i huvudsak utifrån SoL och LVU. Vi har ett stort fokus på bemötande, våra klienters delaktighet och på att dokumentation utförs rättssäkert och tydligt. Vi lägger även stort vikt på vårt samarbete med Råd- och stödenheten, där öppenvården och kommunens familjebehandlare är organiserade men samverkar även tätt med kollegor på andra delar av Individ- och familjeomsorgen såsom Familjeenheten, Vuxenenheten och Försörjningsstödsenheten. En annan viktig samarbetspartner är förskola och skola. Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har en likvärdig utbildning som uppfyller behörighetskraven för att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Vi önskar att du har erfarenhet av myndighetsutövning inom aktuellt område. Det är viktigt att du har en god organisatorisk förmåga och att du kan uttrycka dig väl och nyanserat i tal och skrift.
Viktiga personliga egenskaper är samarbetsförmåga, utvecklingsbenägenhet, förmåga att se saker ur flera olika perspektiv, förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter och att arbeta självständigt. Utifrån vår målgrupp förväntar vi oss att du har ett starkt barnperspektiv som grund i ditt arbete. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav. Anställningsvillkor
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Önskvärt är att du vid intervjun har möjlighet att lämna minst två referenser, en från nuvarande arbetsgivare och en från tidigare arbetsgivare.
Vi kommer att hålla intervjuer löpande under ansökningstiden så tveka inte utan skicka in din ansökan så snart du kan!
