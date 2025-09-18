Socialsekreterare till barn- och familjeenheten
2025-09-18
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Vi söker socialsekreterare som vill ha ett meningsfullt arbete och går till jobbet för att göra skillnad för Vallentunas barn och unga.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
För oss på barn och familjeenheten är det viktigt att varje medarbetare känner att tid finns för att ge våra kommuninvånare service av hög kvalité. Därför förstärker vi nu enheten med ytterligare två socialsekreterare.
Barn-och familjeenheten består av engagerade medarbetare där merparten av oss har mångårig erfarenhet av arbete med målgruppen. Vi har ett nära chefsstöd, delar på ansvaret och hjälps åt. Varje utredning leds av en socialsekreterare som har en medhandläggare med sig i den utsträckning som ärendet kräver. Visionen för barn-och familjeenheten är att vi ska bli bäst på samverkan och att kunskapen om socialtjänstens arbete ska öka bland kommuninvånare och samarbetspartners.
Enheten består av en mottagning samt en barngrupp och en ungdomsgrupp som utreder och följer upp insatser. Nu söker vi socialsekreterare till våra utredargrupper. I dessa grupper finns specialistsocionom vars arbetsuppgifter bland annat är att stötta upp i komplexa ärenden samt arbeta med metodutveckling. Specialistsocionomerna erbjuder också BBIC-vardagsstöd varje vecka som en del i kompetensutvecklingen. I grupperna finns även en socialsekreterare som har ansvar för de familjehemsplacerade barnen samt är ett stöd i ärenden som är placeringsnära. Som socialsekreterare har du även ett nära samarbete med förvaltningens interna öppenvård som är väl utvecklad och arbetar flexibelt utifrån uppdrag från socialsekreterare.
Som en del i att värna om balans mellan arbete och fritid har vi valt att erbjuda möjligheten till visst distansarbete. På måndagar har vi kvällsöppet till kl. 18.30 vilket gör att vi slutar kl. 15.00 på fredagar. Dagen före röd dag är halvdag och vi har en låg grundbemanning under klämdagar. Vi erbjuder flextid, extern handledning, möjlighet till semesterväxling, friskvårdsbidrag alt. friskvårdstimme samt kostnadsfri personalparkering.
Arbetsplatsen är centralt belägen i Vallentuna, ett stenkast från Roslagsbanan och flertalet busslinjer. Med Roslagsbanan når du Östra station inom cirka 30 minuter. Kommunkontoret är nytt och modernt med möjlighet till nära samverkan med andra enheter och förvaltningar.
Som socialsekreterare på enheten arbetar du med att utreda och bedöma barn, ungdomar samt deras familjers behov av socialtjänstens stöd och behandlingsinsatser. Uppföljning av beviljade insatser samt samverkan med andra myndigheter och huvudmän tillhör stor del av arbetsuppgifterna. Arbete sker i nära samverkan med kollegor, andra enheter inom socialförvaltningen samt externa samarbetspartners. Kvalifikationer
• Socionomexamen
• Förmåga att driva arbetet/utredningsprocessen självständigt men även i samarbete med kollegor
• God dokumentationsförmåga, uttrycker sig väl i tal och skrift
• B-körkort
• Meriterande är tidigare erfarenhet av arbete med myndighetsutövning, samt arbete med barn/ungdom och deras föräldrar.
• Meriterande med tidigare erfarenhet av verksamhetssystemet treserva Dina personliga egenskaper
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är tillsvidare på heltid med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
Alla som anställs för att arbeta med barn och ungdomar ska lämna registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du på polisens webbplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 2025-10-19.
För mer information kontakta:
Emma Göthe, Gruppchef, 08-587 85142, emma.gothe@vallentuna.se
Charlotta Menander, Gruppchef, 08-587 851 35, charlotta.menander@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Ersättning
