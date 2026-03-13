Socialsekreterare till Barn- och familjeenheten 1
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Vill du ha ett meningsfullt, utvecklande och utmanande arbete med fokus på att göra skillnad för Trollhättans barn, unga och deras familjer? Då ska du söka arbete hos oss! Vi erbjuder en bra introduktion, en mentor, gedigen kompetensutveckling och en god gemenskap i en trevlig grupp.
Välkommen med din ansökan!
Beskrivning: Barn- och familjeenheten 1 tillhör verksamhetsområdet IFO (Individ- och familjeomsorg) och består av två utredningsteam. På enheten arbetar sammanlagt 15 socialsekreterare, två teamledare, en administratör och en enhetschef.
Staden har väl utvecklade hemmaplansinsatser som arbetar med förändringsarbete. Enheten arbetar medvetet med ett inkluderande förhållningssätt och bemötande och är HBTQ+-certifierad. Vi har också ett starkt fokus på barns delaktighet i kontakten med oss.
Vi erbjuder en genomtänkt introduktion och goda möjligheter till kompetensutveckling, bland annat genom Yrkesresan. Vi erbjuder tät metodhandledning med teamledare och processhandledning med extern handledare. Alla nyanställda får dessutom en mentor. Som anställd i Trollhättans socialtjänst finns också möjlighet till upp till fyra återhämtningsdagar per år. På vår enhet finns ett gott engagemang och en god sammanhållning hos medarbetarna. Vi har flera teamledare och socialsekreterare med lång och gedigen erfarenhet av barnavårdsarbete. Vi förenas av en gemensam samsyn i våra ärenden och ett högt ställt krav på kvalitet och rättssäkerhet. Du får räkna med utmaningar i vardagen men också skratt och härliga möten och fantastiska kollegor. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi söker dig som vill vara med och bidra till att vår verksamhet håller en hög kvalitet med våra invånare i fokus. Vi är varandras arbetsmiljö och vi strävar efter ett klimat som präglas av mod, respekt, tydlighet och hjälpsamhet. Välkommen till en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för.
Dina arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift är handläggning enligt SoL och LVU med inriktning på barn och ungdomar 0-18 år, deras familjer och nätverk. Du ska utreda och bedöma barns och familjers resurser och behov samt besluta om och följa upp olika insatser. Vi arbetar utifrån ett medvetet barnperspektiv och utgår från BBIC i vår handläggning.Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
Du ska vara socionom eller socialpedagog med examen från högskola/universitet. Du har goda kunskaper om barns utveckling och det är för dig en självklarhet med engagemang för barn som far illa och du ser barnets nätverk som en viktig resurs i förändringsarbetet. Det krävs att du gillar dokumentation och du ska kunna dokumentera på ett rättssäkert sätt och med god kvalitet. Du bör ha erfarenhet av myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården samt av att arbeta med BBIC.
Personliga egenskaper
Vi förutsätter att du är en empatisk och trygg person med god personlig mognad samt att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Viktiga egenskaper är god samarbetsförmåga, stresstålighet och förmåga att arbeta självständigt. Du ska ha god förmåga till reflektion och analys samt att uttrycka dig väl i både tal och skrift då arbetet innehåller en stor del dokumentation och administration. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidare 100% med tillträde 2026-06-01 eller enligt överenskommelse.
Intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsperioden.
Giltigt utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas för arbetsgivaren inför erbjudande om anställning.
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
