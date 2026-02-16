Socialsekreterare till Barn, unga och familjeenheten
Sollefteå kommun, IFO / Socialsekreterarjobb / Sollefteå Visa alla socialsekreterarjobb i Sollefteå
2026-02-16
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollefteå kommun, IFO i Sollefteå
Vill du göra skillnad - på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka - och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Välkommen till Sollefteå - här gör vi skillnad, tillsammans.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Vi söker socialsekreterare till Barn, unga och familjeenheten.
Som socialsekreterare inom enheten kommer du att utreda, bedöma, besluta och följa upp insatser enligt SoL och LVU. Vi arbetar utifrån ett systemiskt synsätt och erbjuder även intern utbildning i systemteoretisk grund. Vi värnar om en god arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning.
Inom IFO finns också en enhet som ansvarar för utredningar kring vuxna och LSS insatser samt en enhet som arbetar mot äldre. Vi har en väl utbyggd öppenvård i kommunen. Arbetet sker i nära samverkan med övriga enheter i kommunen och vi strävar efter att hitta flexibla och bra lösningar tillsammans med övriga enheter och externa aktörer på hemmaplan.
I tjänsten ingår för närvarande beredskap efter ett års tjänstgöring.
Hos oss på Sollefteå kommun erbjuder vi dig:
• Stödstrukturer i form av introduktionsprogram och mentorskap
• Enhetsträffar, kollegial handledning, extern handledning
• Nära chefs- och arbetsledarskap där alla har en lång erfarenhet av socialt arbete
• Grundläggande och riktade utbildningsinsatser samt öppenhet för utveckling. Du får adekvat utbildning utifrån erfarenhet genom Yrkesresan
• Trivsam arbetsgemenskap
• Friskvårdstimme/friskvårdsbidrag
• Möjlighet till distansarbete i viss utsträckningKvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. OBS att socionomexamen är ett krav för att få arbeta med barnärenden inom socialtjänstens område.
Det bedöms meriterande om du har erfarenhet av tidigare arbete inom socialtjänsten. Vi förutsätter att du har god datorvana och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi använder programmet Lifecare och dokumenterar barnärenden i BBIC.
I ditt arbete möter du människor med skiftande bakgrund, ursprung och möjligheter där du förväntas ha ett respektfullt förhållningssätt.
Socialtjänsten i Sollefteå strävar efter att arbeta systemiskt och du ska ha förmågan att se och arbeta utifrån människors egna styrkor och resurser.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306529". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
(org.nr 212000-2437) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollefteå kommun, IFO Kontakt
Ärendehandledare
Maria Bergqvist 0620-68 20 51 Jobbnummer
9744938