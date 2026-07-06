Socialsekreterare till Barn, Unga och Familj
Sundsvalls kommun, Individ och arbetsmarknadsförv / Socialsekreterarjobb / Sundsvall Visa alla socialsekreterarjobb i Sundsvall
2026-07-06
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Din nya arbetsplats
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens (IAF) centrala utredningsenheter söker engagerade socialsekreterare som vill vara med och bidra till att göra skillnad för barn, unga och deras familjer i Sundsvalls kommun. Hos oss arbetar vi tillsammans, har god stämning i arbetsgrupperna och vi är hjälpsamma, samarbetsvilliga team. Vi består av engagerade och erfarna familjebehandlare, socialsekreterare, specialister, samordnare och enhetschef. Vi har utlokaliserade första linje-verksamheter med familjebehandlare och socialsekreterare samt centrala utredningsenheter som har sina kontor i kommunhuset.
Vi erbjuder extern handledning och som nyanställd får du tillgång till mentorskap. Hos oss får du som socialsekreterare också möjlighet att arbeta enligt arbetstidsmodellen 6+2, vilket innebär 6 timmar arbetsplats förlagd tid/dag. Övriga 2 timmar är avsatta för reflektion, fortbildning och friskvård. Vi erbjuder handledning samt möjlighet till friskvård genom t.ex. årskort på gym, skidspåren Södra berget och kommunens fritidsanläggningar.
IAF spänner över områdena Barn, unga och familj, Missbruk och psykisk ohälsa, Arbete och försörjning samt Vuxenutbildning. Vi skapar förutsättningar för trygga uppväxtvillkor och minskat utanförskap, förbättrad livssituation vid psykisk ohälsa och missbruk samt lärande och arbete. Vi ökar möjligheterna för individen till egen försörjning. Vi arbetar förebyggande och utifrån individens behov och möjligheter ger vi rätt stöd i rätt tid. Inom verksamheten Barn, unga och familj har vi organiserat oss i fyra geografiska team/områden, Ljustadalen/Sundsbruk, Skönsberg, Bredsand och Nacksta. Inom samtliga team arbetar vi över hela åldersspannet 0-18 år för barn och unga och i varje team ingår en central del och en utlokaliserad första linje.
Så här bidrar du i rollen som socialsekreterare
Som socialsekreterare på central utredning ansvarar du för att utreda anmälningar och ansökningar om barn och unga som kan behöva stöd eller skydd inom ramen för socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om vård av unga (LVU). Du arbetar även med verkställighet och uppföljning av öppenvårdsinsatser, vissa placeringar samt unga lagöverträdare. Verksamhetens mål är att de barn och unga som är i behov av våra insatser ska få den möjligheten genom våra utredningar som klargör behovet för barn och deras föräldrar. Arbetet är utmanande, kompetenshöjande och ger möjlighet till personlig utveckling. Du kommer som nyanställd att introduceras stegvis efter dina behov i de olika arbetsuppgifterna och du kommer att ha god tillgång till arbetsledning och stöd i arbetet. Du kommer även att erbjudas specifika utbildningar kring olika metoder samt möjlighet att ingå i ett länsgemensamt utbildningsprogram kring barn och unga som heter Yrkesresan.
Din kompetens och erfarenhet
Socionomexamen och tidigare erfarenhet av socialt arbete är krav för tjänsten. Vi ser gärna att du är intresserad av att arbeta evidensbaserat och har förmågan att omsätta och dela med dig av dina kunskaper. Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Erfarenhet av handläggning och dokumentation inom myndighetsutövning i Socialtjänst samt erfarenhet och kunskap i BBIC är meriterande.
Som person är du självständig och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, är strukturerad och kan arbeta målinriktat. Du har en personlig mognad vilket innebär att du är känslomässigt stabil, har självinsikt och är trygg i dig själv. Du kan skilja på det personliga och professionella. Du har en empatisk förmåga, är lätt att samarbeta med samt har en nyfiken och utforskande hållning.
Är du en särskilt erfaren sökande finns möjlighet att bli anställd som specialistsocialsekreterare. Kravet för det är lång erfarenhet (ca sju år) av myndighetsutövning inom barn och unga samt en relevant vidareutbildning på högskolenivå inom området.
För att arbeta hos oss behöver du ha B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal: HÖK-OFR-AKV (SSR, Vision och Ledarna)
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbetsgivare/formaner?ae=förmÃ¥ner
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Individ och arbetsmarknadsförv Jobbnummer
9992904