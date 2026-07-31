Socialsekreterare till barn och ungdomsenheten
Surahammars kommun, Barn och ungdomsenheten / Socialsekreterarjobb / Surahammar Visa alla socialsekreterarjobb i Surahammar
2026-07-31
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Surahammars kommun är en kommun i förändring. Här har vi närhet till både landsbygd och storstad. Här finns drivkraften att växa, förändras och utvecklas. Det är därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du en del av en prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande och alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Förmånen med att arbeta inom Barn och ungdom är att du hos oss får individuell kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, möjlighet till gratis parkeringsplats, närhet till tåg- och busstation som finns ett stenkast från socialkontoret och självklart fantastiska kollegor.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
En vanlig fråga att ställa kan vara vad arbetar du med?. På individ- och familjeomsorgen i Surahammar ställer vi i stället frågan vad arbetar du för?.
Vi arbetar för hållbarhet, utveckling, jämlikhet och framtiden för att forma ett helt samhälle.
Vi arbetar för kvalité, trygghet och trivsel. Vi skapar, är nyfikna och ser möjligheter i förändringsarbete.
Vi söker nu efter en medarbetare till Barn- och ungdomsenheten inom Individ- och familjeomsorgen. I tjänsten ingår myndighetsutövning enligt SoL och LVU. Vi utreder barns behov utifrån BBIC, bedömer samt gör uppföljningar av beslutade insatser. Strukturerade insatser på hemmaplan, förebyggande arbete och arbete gentemot vår öppenvård är en viktig del av våra arbetsuppgifter. Hos oss strävar vi efter att ge stöd i ett tidigt skede, för att lyckas med det samverkar vi med andra myndigheter och organisationer såväl inom som utom kommunen. Ett bra mottagande och en god kontakt med de vi möter är en viktig del i verksamheten.
Barn- och ungdomsenheten är en engagerad arbetsgrupp som består av fyra socialsekreterare, en mottagningssekreterare och två familjehems-/familjerättssekreterare. Vi har även ett nära administrativt stöd och en utvecklare kopplad till oss. Allt detta bidrar till en stabilitet och trygghet även i akutstyrda situationer som ofta kan uppstå i ett mottagnings- och utredningsarbete.
Individ- och familjeomsorgen i Surahammar är en organisation med goda möjligheter till intern karriärsutveckling, både genom att bredda kompetensen genom olika typer av tjänster och att åta sig utvecklande uppdrag inom sin ordinarie tjänst.
Så vad erbjuder vi dig?
• Gedigen introduktion av teamledaren efter vårt introduktionsprogram anpassat efter dina behov.
• Regelbundna gruppmöten, metodstöd och extern handledning.
• God arbetsgemenskap
• Flexibel arbetstid
• Möjlighet att jobba hemifrån en eller två dagar i veckan
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att växla in din semesterersättning till extra lediga dagar
• Karriärsutveckling
Goda pendlingsmöjligheter med närhet till tåg- och busstation samt gratis parkering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomutbildning. Du har förmåga att möta människor med värdighet och upprätta kontakt med såväl klienter som myndigheter och kollegor. Du är trygg i dig själv och är handlingskraftig. Du är engagerad, kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt har förmåga att kontinuerligt sköta dokumentation då arbetet ställer höga krav på dokumentation och rättssäkerhet. Vi ser även att du arbetar självständigt och välstrukturerat samt är flexibel.
Vi söker dig som lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmågan att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor och du behöver vara lugn och stabil samt visa mod i svåra situationer. För att trivas i den här rollen behöver du se positivt på en vardag som präglas av variation och utmaningar. Utifrån vår kommunstorlek arbetar vi tätt tillsammans och hoppas på att du, precis som vi, är en driven lagspelare med lyhört förhållningssätt och stor ansvarskänsla.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav då det inom myndighet ingår bilkörning.
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag ur belastningsregistret.
Vill du vara med och forma ett helt samhälle med oss? Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister, som inte är mer än 6 månader gammalt.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden. Tjänsten kan tillsättas under rekryteringsperioden.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/395". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Surahammars Kommun
(org.nr 212000-2031)
Box 203 (visa karta
)
735 23 SURAHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Surahammars kommun, Barn och ungdomsenheten Kontakt
Vision
Ulrika Thorén +4622039336 Jobbnummer
10017252