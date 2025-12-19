Socialsekreterare till Barn och ungdoms myndigheten enhet 5
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom myndighet / Socialsekreterarjobb / Uppsala Visa alla socialsekreterarjobb i Uppsala
2025-12-19
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom myndighet i Uppsala
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster inom myndighetsutövning, område barn och ungdom.
Är du en erfaren socionom som vill arbeta med fokus på barn och unga i riskzonen för normbrytande och kriminellt beteende? Ta möjligheten att bli en del av vårt team för barn och unga i samverkan med polis och ungdomsjour. Välkommen med din ansökan!
På vår enhet får du:
• Fördjupa din kompetens inom området barn och unga i riskzonen för normbrytande och kriminellt beteende.
• Delta i gemensamma insatser och samverkansforum med skola, polis och fritid för att fånga upp barn och ungdomar som behöver stöd.
• Utveckla arbetet med barn och ungdomar gällande utanförskap, droger och kriminalitet.
• Professionell handledning och utbildning tillsammans med dina kollegor på enheten.
• Bra lön från start, god löneutveckling och tydliga karriärvägar.
• Flexibla arbetssätt med möjlighet till distansarbete för att bidra till en bra balans mellan arbete och privatliv.
• Friskvårdsbidrag på 3000 kr per år för att främja ditt välmående.
Läs mer om våra satsningar:Här kan du läsa mer om Socialförvaltningens kompetens- och befogenhetstrappa. (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/publikationer/stodjande-dokument/kompetens-och-befogenhetstrappa-2024-socialforvaltningen/)
Här kan du läsa mer om lönelyft och tydliga karriärvägar i Uppsala. (https://socionomkarriar.se/2023/09/20/lonelyft-och-tydliga-karriarvagar-i-uppsala/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som socialsekreterare hos oss kommer du att arbeta med utredning och uppföljning av insatser som stöd, vägledning och resurser för de barn och ungdomar som är i riskzonen för utanförskap, droger och kriminalitet samt ensam kommande barn och ungdomar. Relationer med klienter, kollegor och samarbetspartners är en stor del av jobbet. Tillsammans med kollegor och chef bidrar du till kontinuerlig metodutveckling för att på bästa sätt stärka målgruppen och möta upp deras behov. Arbetet är varierat och en annan del är att bistå professionella och allmänheten med rådgivning och stöd i frågor om normbrytande beteende och kriminalitet. En del särskilda insatser i samarbete med polis och ungdomsjour kommer att innebära viss tjänstgöring utanför ordinarie kontorstid.Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och är van att arbeta digitalt i olika program och system. Vi ser att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som socialsekreterare, socialt arbete, myndighetsutövning och/eller arbete med unga lagöverträdare. Det är en fördel om du är van att använda Microsoft 365 och olika datorprogram. Det är även meriterande om du har utbildning inom BBIC (barns behov i centrum), Signs of Safety och bedömningsinstrument som EARL och SAVRY. Har du B-körkort ses det som positivt.
Som person är du empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Vidare planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete på ett effektivt sätt. Jobbet passar dig som är flexibel och har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Maria Lundin, enhetschef, 018-726 23 76.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCN-2025-01113". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom myndighet Kontakt
Enhetschef
Maria Lundin 018-726 23 76 Jobbnummer
9657751