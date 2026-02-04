Socialsekreterare till Barn och ungdom
2026-02-04
Vill du vara där det händer och där din insats gör skillnad? Tjänsten innebär stora möjligheter, men kräver dig som är modig, som ser utmaningar som något positivt och som vill medverka till den fortsatta utvecklingen av socialtjänsten för Västerås barn och ungdomar.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Du ansvarar för att barn och ungdomar, 0-18år, får sina behov utredda. Du fattar också beslut om insatser och följer upp så att de får god vård och sina rättigheter tillgodosedda. Vi månar om att dina kunskaper och kompetenser tas tillvara utifrån vårt breda uppdrag. Det skapar möjlighet för viss inriktning i din tjänst, både vad gäller målgrupp men också var i handläggningsprocessen du vill befinna dig. För att verkligen lyckas i vårt uppdrag behöver du samverka med viktiga aktörer, både interna som externa.
Vi jobbar med ett sammanhållet arbetssätt för att familjerna i så stor utsträckning som möjligt ska ha kontakt med samma socialsekreterare. Vi utvecklar vårt arbete utifrån den samhällsutveckling som sker och utifrån det har vi särskilt fokus på tre målgrupper vilka är barn och ungdomar i riskzon för kriminalitet, barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och psykiatrisk problematik samt barn och ungdomar som är placerade i jour- och familjehem. Dessa målgrupper ser vi kräver en särskild samverkan med både interna och externa parter.
Hos oss får du ett nära ledarskap med flera teamledare på varje enhet som stöttar dig i ditt dagliga arbete. Utöver teamledarna finns också chefer, specialister och andra stödfunktioner. Det finns alltid någon att vända sig till vid behov. När du kommer till oss får du en gedigen introduktion anpassad efter dina behov. Här kan du luta dig mot tydliga riktlinjer men får också vara med att påverka. Allt för att du ska kunna gå hem för dagen och känna att du verkligen har bidragit till vårt viktiga uppdrag.
Din kompetens
Vi söker dig som är färdigutbildad socionom eller har relevant utbildning och är validerad sedan tidigare. Vi söker både dig som är ny i yrket och dig som har erfarenhet sedan tidigare. Socialtjänstlagen och LVU är grunden du står på i ditt arbete och dina kunskaper inom dessa områden är viktiga. Dokumentation är en självklar del i vardagen och därför behöver du ha goda kunskaper i svenska, tal och skrift.Du är flexibel och ser möjligheter i förändringar. Vi tror också att du är prestigelös och har en förmåga att vara tydlig och anpassa din kommunikation. För oss är det viktigt att du är intresserad av socialt arbete och går till jobbet för att du vill och vågar göra skillnad för utsatta människor i samhället. Om du har erfarenhet och kunskap om målgruppen är det särskilt meriterande.Då resor ingår i tjänsten behöver du ha B-körkort.
Vi erbjuder
Hos oss får du en tillitsbaserad arbetsplats med ett starkt kollegialt stöd. Vi är stolta över att varje dag göra skillnad för barn och unga med en hög grad av rättssäkerhet.Barn och ungdom består av tre lika stora enheter som alla jobbar mot samma mål. Varje enhet har en enhetschef, fyra teamledare, en till två seniorhandläggare och ska vara ett tjugotal socialsekreterare och biträdande socialsekreterare. Vi arbetar enhetsvis men när det behövs arbetar vi tillsammans över enhetsgränserna. Hos oss finns möjlighet till hemarbete två dagar i veckan. Vi sitter i Socialtjänstens hus precis vid stationsområdet sitter alla myndighetsutövande enheter i individ- och familjeförvaltningen. Närheten till varandra underlättar i samverkan för att våra klienter ska kunna få den bästa möjliga hjälpen.
Här kan du läsa intervjuer med personer som idag arbetar på socialtjänsten https://www.vasteras.se/naringsliv-och-arbete/jobb-och-karriar/vara-yrken/jobba-inom-socialtansten-2.html
Följ gärna Individ- och familjeförvaltningen på Instagram: https://www.instagram.com/iffvasteras/
(https://www.instagram.com/iffvasteras/)
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig informationVid intervjutillfället kommer du få göra ett arbetsprov samt få möjlighet till en rundvandring i huset av en socialsekreterare som idag arbetar på enheten.Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Provanställning kan komma att tillämpas.Intervjuer kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00035". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Kontakt
Ansvarig rekryterare
Mikaela Suvanto mikaela.suvanto@vasteras.se 021-39 39 75 Jobbnummer
9721693