Socialsekreterare till barn och ungaenheten
2025-08-07
Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamik och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.
Socialförvaltningen, IFO
Vi söker två socialsekreterare till vår enhet för Barn och Unga vid Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Säffle. Båda tjänsterna är tillsvidareanställningar. Båda tjänsterna tillsätts efter överenskommelse. IFO i Säffle är en välfungerande verksamhet som arbetar med ekonomiskt bistånd, barn och deras familjer samt vuxna med missbruk och våld i nära relation. Inom vår verksamhet finns även såväl behandlingsgrupp som arbetar i öppenvård samt en familjecentral för förebyggande arbete i samverkan med regionen.
Barn- och unga gruppen har ett gott arbetsklimat bestående av tio socialsekreterare, två familjerätts-/ familjehemssekreterare och en förste socialsekreterare.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till fria bad i vårt nya fina badhus.Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare vid Barn- och ungaenheten arbetar du med handläggning alla förekommande ärenden gällande barn, unga och deras familjer enligt framförallt SoL och LVU. Vi har relativt nyligen delat in handläggare i mottagningsfunktion, utredning och insatshandläggare och det är än oklart inom vilken del som tjänsterna kommer ligga inom. Arbetet bedrivs tillsammans med barnen/ungdomarna och deras föräldrar, deras nätverk och i samarbete med andra professioner som arbetar med samma målgrupp. Du kommer ha regelbunden handledning med förste socialsekreterare samt även extern handledning. Som nyanställd får du även en mentor i arbetsgruppen och en genomtänkt introduktion. Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan akademisk utbildning enligt Socialstyrelsens krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av handläggning i ärenden riktad mot barn och unga.
Som person är du stabil och trygg i din roll. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att sätta dig in i andras situation. Du är strukturerad i ditt arbetssätt, har mycket god samarbetsförmåga och är duktig på att tänka flexibelt och kreativt. Vi vill att du är ansvarstagande och har förmåga att jobba självständigt, men också har god förmåga att samarbeta och ha viljan att vara en del av vårt team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Vi tillämpar löpande urval och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut så vänta inte med att lämna in din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår http://jobb.saffle.se/
