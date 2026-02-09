Socialsekreterare till Barn och Unga, Socialförvaltningen Nordost
2026-02-09
Om jobbet
Som socialsekreterare hos oss arbetar du med utredning och uppföljning av barns och ungas behov av skydd och stöd enligt SoL och LVU.
Du arbetar nära barn, unga och deras familjer samt i nära samverkan med kollegor och externa samverkansparter. Uppdraget omfattar ofta komplex problematik såsom utsatthet, kriminalitet, normbrytande beteende och hedersrelaterad problematik. Arbetet är krävande men meningsfullt och ställer höga krav på professionalitet, gott omdöme och rättssäker handläggning. Barnets rättigheter, delaktighet och bästa är alltid utgångspunkt i vårt arbete.
Därför ska du välja oss
På enheten arbetar 16 socialsekreterare tillsammans med tre 1:e socialsekreterare och en enhetschef. Det ger goda förutsättningar för nära stöd i det dagliga arbetet och ett professionellt sammanhang där vi är varandras arbetsmiljö.
Hos Barn och unga i Hjällbo erbjuds du nära och tillgänglig arbetsledning genom tre 1:e socialsekreterare och en närvarande enhetschef. Du blir en del av en erfaren arbetsgrupp med hög samlad kompetens, starkt kollegialt stöd, tillgång till socialadministratörer samt kontinuerlig processhandledning. Vi har en arbetskultur som präglas av samarbete, lärande och gemensamt ansvar och arbetar aktivt för hållbara arbetsvillkor i en komplex verksamhet.
Vi arbetar enligt FAS-modellen, vilket innebär att nya ärenden tas emot samlat var 8-9:e vecka. Modellen ger sammanhängande tid för pågående utredningar och skapar struktur, överblick och bättre förutsättningar för rättssäkert och hållbart arbete. På enheten tillämpar vi innovativ arbetstid och erbjuder, utifrån verksamhetens behov, möjlighet till flexibelt och utvecklingsinriktat arbete. Distansarbete kan förekomma när verksamheten tillåter.
Du får en strukturerad introduktion, individuell utvecklingsplan, tillgång till återkommande utbildningar samt möjlighet att delta i verksamhetsutveckling. Kompetensutveckling är en självklar del av uppdraget.
Utvecklingsarbete och framtidens socialtjänst
Enheten ingår i utvecklings- och grannskapsarbete kopplat till omställningen till ny socialtjänstlag. Vi arbetar bland annat med Rätt kurva och andra utvecklingsinsatser som stärker ett tidigt, förebyggande och mer tillgängligt socialt arbete.
Vi arbetar aktivt utifrån modellen Signs of Safety i kombination med ett nätverksorienterat arbetssätt. Det innebär ett tydligt fokus på samarbete med barn, familjer och deras nätverk samt på att synliggöra både risk- och skyddsfaktorer på ett strukturerat och transparent sätt. Som socialsekreterare hos oss får du möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens socialtjänst i nära samverkan med kollegor, andra verksamheter och lokalsamhället.
Om dig
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga. Det är meriterande om du har erfarenhet av annan myndighetsutövning samt arbete med hedersrelaterat våld och förtryck eller våld i nära relationer. B-körkort är meriterande.
Du är trygg i din yrkesroll, har ett tydligt barnperspektiv och arbetar strukturerat, självständigt och rättssäkert. Du har god samarbetsförmåga, bidrar till ett gott arbetsklimat och har god skriftlig förmåga. Du förstår uppdraget i en politiskt styrd organisation och vill vara med och utveckla socialtjänstens arbetssätt utifrån verksamhetens och invånarnas behov.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande - varmt välkommen med din ansökan!
