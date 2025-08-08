Socialsekreterare till Barn och Unga 2, Socialförvaltningen Nordost
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Publiceringsdatum2025-08-08
Till Barn och Unga 2 i Hjällbo söker vi en nyfiken och entusiastisk socialsekreterare som vill vara en del av vår enhet med många kollegor som har bred kompetens och gott kollegialt stöd. Som socialsekreterare på Barn och Unga utreder du barns och ungdomars behov av skydd och stöd samt följer upp insatser utifrån gällande lagstiftning Sol och LVU. Hos oss får du många kollegor med bred kompetens och ett gott kollegialt stöd.
Vilka är vi?
Enheten Barn och Unga 2 har 17 socialsekreterare samt tre 1:e socialsekreterare och en enhetschef, vilket möjliggör en nära arbetsledning samt gott stöd från arbetsledningen. Enheten har nyligen börjat arbeta med innovativa arbetstider vilket innebär att du inom din 8 timmars arbetsdag har möjlighet till 2 timmar reflektion. Vi jobbar aktivt för att ha hög kvalitét i handläggningen och lär oss ständigt den myndighetsutövning vi jobbar med. Som stöd har vi våra tre kunniga förste socialsekreterare. Vi uppskattar varandra, trivs tillsammans och gillar utveckling. Vi har ett öppet klimat, tar vara på våra olika kunskaper och förmågor och har en stark teamkänsla på enheten. Var och en bidrar på sitt sätt till trivseln och vi hjälps åt och stöttar varandra.
I socialförvaltningen Nordost har vi en omfattande introduktion till nyanställda socialsekreterare samt en gedigen kompetensförsörjning i form av utbildningar med olika inriktningar för socialsekreterare. Vi jobbar med Signs of Safety, MPV, EARL, SAVRY, ERASOR och LÖSA. Vi har ett FAS system vilket möjliggör att vi kan strukturera och planera arbete på ett tillfredställande sätt.
Vi samverkar med många olika aktörer vilket gör att vi löser många svåra situationer med hög kvalitét. Arbetet på Barn och Unga är mångsidigt, krävande i perioder men vi som jobbar här tycker att det är ett givande arbete som ger oss mycket tillbaka. Det är viktigt för oss att ha fokus på rätt frågor och i nuläget arbetar vi extra aktivt med struktur och stöd samt effektivisering av vår tid för att kunna göra det bästa möjliga arbetet för våra brukare.
Som socialsekreterare hos oss kommer du att erbjudas regelbunden metodhandledning både enskilt och i grupp. Arbetsgrupperna har extern handledning en gång i månaden där var och en får möjlighet att lyfta det som behövs. Det finns möjlighet att kunna arbeta hemifrån vilket ger flexibilitet i planering av arbetstid. Vi har hälsoinspiratör och trivselgrupp på enheten. Vi har en socialadministratör som är kopplad till våKvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen då detta är ett krav för tjänsten. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom andra områden samt om du har särskild kompetens kring exempelvis anknytning, missbruk, hedersrelaterat våld och våld i nära relationer. B-körkort ses som meriterande.
Vi söker dig som tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarens bästa i fokus samt förstår ditt uppdrag som socialsekreterare i en politiskt styrd organisation. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på ett rättssäkert sätt.
I vårt yrke är det viktigt att du visar respekt och hänsyn för de du möter i din yrkesroll samt att du är lyhörd och bra på att lyssna för att förstå andras behov. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i möten samt med dina kollegor. Då vi behöver upprätthålla en rättssäker dokumentation, behöver du vara noggrann och strukturerad samt gilla att skriva. Vidare använder du tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Ersättning
