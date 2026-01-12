Socialsekreterare till Barn och familjeenheten
Trosa kommun / Socialsekreterarjobb / Trosa Visa alla socialsekreterarjobb i Trosa
2026-01-12
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trosa kommun i Trosa
, Södertälje
eller i hela Sverige
Välkommen att utmanas och utvecklas med oss!
Vill du arbeta i en kommun som präglas av närhet till beslutsfattare, invånare och havet, och där ditt arbete gör verklig skillnad? Trosa kommun söker nu en engagerad socialsekreterare till vår Barn- och familjeenhet. Hos oss får du möjlighet att växa i ett meningsfullt uppdrag, tillsammans med kunniga kollegor och ett nära ledarskap.
Barn- och familjeenheten är en del av socialkontoret i Trosa kommun, där vi har mottagningsgrupp, utredande socialsekreterare, familjehemsvård, familjebehandling/föräldrastöd, familjerätt samt stödfunktioner. Socialkontoret leds av en socialchef med övergripande ansvar och två enhetschefer med ansvar för det operativa arbetet inom respektive enhet, Barn- och familjeenheten samt Vuxenenheten. Som mindre kommun har vi korta beslutsvägar och en arbetskultur som främjar nära samarbete och helhetsperspektiv.
VAD INNEBÄR DITT UPPDRAG SOM SOCIALSEKRETERARE HOS OSS?
Som utredande socialsekreterare i enheten för barn och familj arbetar du med målgruppen 0-20 år och har ett tydligt fokus på barns och ungas behov av trygghet och stöd. Arbetet är teambaserat och familjeorienterat, och vi använder oss av BBIC (Barns behov i centrum) och Signs of Safety som grund i våra utredningar. Vi arbetar med evidensbaserade metoder och i nära samverkan med andra aktörer i samhället.
Tjänsten innebär ett strukturerat och utvecklingsinriktat arbetssätt, där du som socialsekreterare har en viktig roll i att bidra till omställningen mot en socialtjänst med större fokus på förebyggande arbete och tidiga insatser. Du får möjlighet att arbeta i en verksamhet som präglas av öppenhet, engagemang och ett aktivt förändringsarbete. Du får en välplanerad introduktion, mentorskap, regelbunden extern handledning och goda möjligheter till kompetensutveckling. Genom länets FoU och samverkan i Sörmland erbjuds du dessutom gemensamma utbildningsdagar och fortbildning.
Du kommer att arbeta med att utreda barns och ungas behov av skydd och stöd utifrån aktuell lagstiftning, fatta beslut om insatser och följa upp dem. Arbetet innebär även att du samordnar stödinsatser i samverkan med andra yrkesverksamma, för att säkerställa en trygg och stabil situation för barnet eller ungdomen.
Du bygger förtroendefulla relationer med barn, unga och deras familjer, och möter dem i olika livssituationer. Du arbetar självständigt men har också ett nära samarbete med kollegor i teamet och inom övriga delar av socialkontoret.
VEM SÖKER VI?
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för barns rättigheter och trygghet, och som vill arbeta med kvalificerat socialt arbete i en mindre kommun där samarbete och flexibilitet är en del av vardagen.
Arbetet kräver att du har god förmåga att strukturera och planera ditt arbete, samtidigt som du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du tar egna initiativ, är van att arbeta självständigt inom ramen för uppdraget och har lätt för att samarbeta med andra. Vi ser det som särskilt viktigt att du trivs med att samarbeta både internt och externt. Ditt intresse och din kompetens kan också bidra till utvecklingen av vår verksamhet, utifrån dina erfarenheter och styrkor.
Vi lägger stor vikt vid att du bidrar aktivt till utvecklingen av vår verksamhet, både i det dagliga arbetet och i de större processer som pågår för att anpassa verksamheten till nya socialtjänstlagen.
Du som söker är/har:
• socionomexamen
• erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten barn- och familj
• trygg i och vana av att möta barn, ungdomar och deras familjer i olika situationer
• bra på att uttrycka dig i både tal och skrift
• goda kunskaper om aktuell lagstiftning SoL och LVU
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av arbetssätt som Signs of Safety och BBIC
VAD ERBJUDER VI?
Trosa kommun är en liten kommun med goda möjligheter. Här söker vi personer som är initiativrika och målinriktade. Är du rätt person ges du stora möjligheter till utveckling. Du blir inbjuden till en introduktionsdag för alla nyanställda i Trosa kommun där du får ta del av kommunen. Under introduktionsdagen får du lära dig mer om hur kommunen arbetar samt träffa de olika verksamhetscheferna och andra kollegor inom kommunen.
• Introduktionsdag för alla nyanställda
• Friskvårdsbidrag
• Ett stort utbud av aktiviteter via SuntLiv
• Semesterväxling
• Goda pendlingsmöjligheter och gratis parkering
INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
REGISTERUTDRAG
Den som erbjuds tjänst inom Barn- och familjeenheten behöver uppvisa utdrag ur belastningsregister. Ett sådant utdrag måste beställas av dig personligen, och du gör det genom följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/blanketter---ovrigt-arbete-med-barn/
ÖVRIGT
Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till intervju redan innan sista ansökningsdatum gått ut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan till Trosa kommun! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trosa kommun
(org.nr 212000-2957), https://www.trosa.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Socialchef
Cecilia Frid Cecilia.Frid@trosa.se 0156-520 60 Jobbnummer
9677437