Socialsekreterare till Barn och familjecentrum
2025-11-17
Borås Stad befinner sig i en spännande fas där Individ- och familjeomsorgsförvaltningen växer och utvecklas för att bättre möta invånarnas behov. Har du ett intresse för mötet med människor och att sätta dig in i deras livssituationer? Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande uppdrag i en verksamhet där du är med och bidrar till ett meningsfullt arbete.
Vi söker nu engagerade kollegor till vårt Barn- och familjecentrum som består av två enheter med socialsekreterare, metodhandledare och enhetschefer. Vi är organiserade i fem mindre utredningsteam samt ett Säkerhetsteam. Enligt Boråsmodellen arbetar vi med en strukturerad ärendeutdelning på rullande schema och regelbundna teamträffar. De regelbundna teamträffarna erbjuder dig ett nära kollegialt stöd, trygghet samt känsla av grupptillhörighet. Hos oss kommer du vara en del av en arbetsplats med väl upparbetade rutiner och en tydlig struktur, vilket utgör grunden för en trygg och rättssäker verksamhet. Vårt fokus ligger på att göra barn och unga ännu mer delaktiga i deras kontakt med oss.
Som vår blivande kollega kommer du ha möjlighet till ett spännande, meningsfullt och kreativt arbete. Du kommer erbjudas en god introduktion av utsedd mentor. Utöver regelbunden ärendehandledning med arbetsledning får du även extern handledning. För oss är kompetensutveckling en självklarhet där vi bland annat ingår i Yrkesresan och erbjuder systemteoretisk utbildning, Signs och Safety och iRiSk.
Hos oss får du flexibla arbetsvillkor med möjlighet att självständigt lägga upp din arbetstid tack vare vårt förmånliga flextidsavtal. Dessutom finns möjlighet till tillfälligt distansarbete. Vi sitter i centralt belägna lokaler i Borås centrum.
Räkna med utmaningar i vardagen men också skratt, härliga möten och fantastiska kollegor. Som arbetsgivare ser vi det viktigt att du har en god arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning där verksamheten har stort fokus på detta. Vill du ha ett arbete som är stimulerande, meningsfullt och utvecklande som ger mycket tillbaka så är detta rätt tjänst för dig.
Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar med målgruppen barn och unga i ålder 0-17 år och deras vårdnadshavare. Som socialsekreterare hos oss kommer du huvudsakligen att utreda, fatta beslut och följa upp beviljade insatser enligt socialtjänstlagen samt lagen om vård av unga.
Övrig information
Innan erbjudande om anställning ges behöver ett utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister uppvisas.
Som anställd inom Borås stad får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri entré till Borås Stads badanläggningar, ett förmånligt flextidsavtal, möjlighet till utökade semesterdagar genom semesterväxling samt tillgång till vår personalklubb med andra fina förmåner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård, och det är meriterande om du har arbetat utifrån arbetssättet Signs of Safety. Du ska ha ett gott bemötande, personlig mognad och ett professionellt yrkesmässigt förhållningssätt. Du är strukturerad, kan planera och ta ansvar för din tjänst. Du har en mycket god dokumentationsvana och förmåga i muntlig kommunikation. Vi ser också att du har ett engagemang och flexibilitet att utveckla verksamheten och skapa samsyn för uppdraget. Du gillar att samarbeta och samverka både internt och externt. B-körkort är ett krav.Så ansöker du
