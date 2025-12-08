Socialsekreterare till Barn och familj, Väster/Innerstaden
2025-12-08
Är du redo för nästa utmaning? Vill du tillsammans med engagerade kollegor bidra till att göra skillnad för utsatta barn och unga i Malmö? Har du dessutom några års erfarenhet av myndighetsutövning eller socialt arbete med inriktning på barn och unga är just du personen vi söker!
Hos oss i på Väster/Innerstaden hittar du ett gäng med engagerade kollegor som arbetar för att hjälpa Malmöborna med barnens bästa i fokus.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Som utredande socialsekreterare för Barn och familj (0-18 år), inriktning miljö, arbetar du med att utreda barns och deras föräldrars behov av insatser, både enligt SoL och LVU. Ditt huvudsakliga uppdrag innebär att utreda samt att genomföra uppföljningar och omprövningar av insatser. I utredningsarbetet ingår även samverkan med barnets nätverk och att bedriva motivationsarbete med familjen.
Arbetet innebär ett kvalificerat utrednings- och uppföljningsarbete, som präglas av ett gott bemötande, välgrundade beslut och hög rättssäkerhet och innebär stor variation och omväxling. Vi värdesätter barn och föräldrars synpunkter och åsikter och vi arbetar för att barnen ska vara delaktiga i sina utredningar och uppföljningar.Kvalifikationer
Du behöver ha socionomexamen och vara genuint intresserad av att möta barn och föräldrar i svåra livssituationer. Att ha hög integritet men samtidigt vara inkännande, att kunna se helheten och att ha en uppriktig vilja att göra ditt yttersta för att tillsammans med dina kollegor bidra till en bättre tillvaro för barn och unga är grundläggande krav för arbetet. Att använda sig själv som redskap i arbetet innebär att du behöver ha en mycket god kommunikativ förmåga samt kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.
Du som söker har en god samarbetsförmåga och trivs i en arbetsroll som innebär mycket samarbeten såväl inom den egna arbetsgruppen som med andra verksamheter och myndigheter. Du har god förmåga att skapa och underhålla relationer till barn, unga och deras familjer, och är mån om att vara lyhörd och lyssna in personen du möter för att skapa en god kontakt.
Som person är du även ansvarstagande och har en god förmåga till struktur som gör att du effektivt kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Samtidigt behöver du ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt och lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. För att trivas i tjänsten ser vi att du är trygg och stabil i dig själv, samt att du har förmågan att bibehålla ett realistiskt perspektiv och fokusera på rätt saker även i pressade situationer. Vi ser att du bör ha minst 3 års erfarenhet av socialt arbete
Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom området Barn och familj enligt SoL och LVU, samt om du har arbetat med myndighetsutövning inom andra delar av socialtjänsten. Även annan erfarenhet av socialt arbete som rör barn och unga ses som en fördel. För tjänsten är B-körkort och kunskaper i andra språk utöver svenska och engelska meriterande.
Om arbetsplatsen
Verksamhetsområde Individ och familj är indelad i två avdelningar med olika uppdrag och fokusområden: Utredning och Insats.
Inom avdelning Utredning finns idag 3 enheter med totalt 14 sektioner som arbetar med utredning inom Barn och familj med fokus på miljöärenden (0-18 år). På enhet Väster/Innerstaden söker nu nya engagerade och duktiga kollegor som vill hjälpa oss att bli Sveriges bästa socialtjänst.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tisbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Intervjuer kommer äga rum 16/1, 20/1 samt 23/1
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
