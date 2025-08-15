Socialsekreterare till Barn och Familj, mottagning/utredning - vikariat.
2025-08-15
Högsby kommun
Vill du arbeta i en mindre kommun med korta beslutsvägar och god samverkan mellan verksamheterna? Då är du välkommen att söka jobb hos oss i Högsby kommun. Vi vill göra Högsby kommun ännu bättre. Det gör vi tillsammans med våra invånare, ett starkt förenings- och näringsliv, och såklart med dig som anställd. Vi hoppas att du delar samma inställning som oss, och att du blir vår nya medarbetare!
Vi är ett litet socialkontor där allas kompetenser tas tillvara och där innovativa lösningar och nära samarbete präglar vårt arbete. På Barn och Familjs enhet arbetar sju medarbetare, varav en har rollen som enhetssamordnare.
Enheten arbetar med ärenden som rör barn och ungdomar i åldrarna 0 - 21 år och deras familjer. Vi arbetar utifrån BBIC modellen och utredningar som görs leder till beslut enligt SoL eller LVU. Tre av medarbetarna på enheten arbetar som team med mottagning och utredning.
En av dessa medarbetare kommer snart gå på föräldraledig. Därför söker vi dig som vill vara en av vårt glada team och ha möjlighet att upptäcka om du trivs hos oss.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare på mottagning/utredning kommer du att ta emot inkomna anmälningar och ansökningar rörande barn och unga och göra förhandsbedömningar för att kunna fatta beslut om att inleda utredning eller ej. Du kommer också att göra akuta skyddsbedömningar vid allvarligare anmälningar.
Inom ramen för förhandsbedömningar kommer du att prata med barn, ungdomar och deras föräldrar om hur deras situation ser ut. Det ingår även konsultation med andra professionella och kommuninvånare. Det ingår i ditt ansvar att självständigt utreda och bedöma barn och ungas behov av stöd utifrån inkomna orosanmälningar eller ansökningar. Du leder utredningsprocessen med barnets bästa i fokus, planerar insatser i nära samarbete med barnet, familjen och berörda aktörer samt följer upp öppenvårdsinsatser för att säkerställa att målen uppnås och att familjerna får hållbart stöd. Det är av stor vikt att noggrant dokumentera och följa upp arbetet i verksamhetssystemet VIVA.
Som anställd på Individ- och familjeomsorgen hos oss får du
• trevliga kollegor
• en god introduktion
• flera personalförmåner, bland annat ett generöst friskvårdsbidrag, flexavtal, möjlighet till semester- och pensionsväxling och möjlighet att arbeta på distans.
• kompetensutveckling och kontinuerlig handledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller tar examen inom kort.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av myndighetsutövning. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter med verksamhetens och klientens bästa i fokus.
Som person har du förmågan att kunna prioritera när arbetet kräver det eller ber om hjälp vid behov.
Det är viktigt med förmåga att kunna skapa relationer och trivas med samarbete både inom den egna arbetsgruppen och med andra verksamheter.
B-körkort är ett krav.
Om du blir aktuell för anställning behöver vi se ditt utdrag från Polisens belastningsregister. Slutkandidat för tjänsten ska uppvisa giltigt
svenskt medborgarskap/arbetstillstånd innan tillsättning av tjänsten.
ÖVRIGT
